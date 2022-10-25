«إيه إم آي جيت» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع مملكة إسواتيني الأفريقية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة «إي أم آي جيت» القابضة مذكرة تفاهم مع وفد حكومي من مملكة إسواتيني الأفريقية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار والتجارة في إسواتيني.

شهد توقيع مذكرة التفاهم الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، بحضور نيال ارسيكان بيرج وزير المالية الإسواتيني، ومانكوبا كومالو وزير التجارة والصناعة الإسواتيني، وسيفيسو ملاندوفو سفير مملكة إسواتيني لدى دولة الإمارات.

وأكد الملك مسواتي الثالث، اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وتوفير فرص التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات مع التركيز على القطاع الصناعي بما يعزز من نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات متقدمة.

وأشار الملك إلى حرص مملكة إسواتيني على عقد شراكات فاعلة وبناءة مع مختلف القطاعات بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن لدى إسواتيني البني التحتية المتطورة والكوادر البشرية المحترفة التي تمكنها من تعزيز مناخ الاستثمار بالمملكة في كل المجالات.

من جانبها، أكدت فاطمة الكعبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إي أم آي جيت» القابضة، أهمية البحث عن الفرص المناسبة لتعزيز مستقبل الاستثمار في مملكة إسواتيني والاطلاع على كل الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الواعدة، مشيرة إلى أن إسواتيني تمتلك البنى التحتية المتطورة والكوادر البشرية المحترفة التي تمكنها من استقطاب الاستثمارات في كل المجالات.

وأضافت الكعبي: «بالنظر إلى علاقات الصداقة والتعاون مع إسواتيني سنعمل على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة، وتعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة، ونستهدف فتح مكتب تمثيلي لشركتنا إي إم آي جيت القابضة خلال الفترة المقبلة لدعم مصالحنا الاستثمارية الإقليمية».

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى توفير إطار للتعاون بين الطرفين في تعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مجالات الاستثمار والتجارة بين الطرفين، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة، التعدين، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتجارة، والاستثمار، والزراعة، والبنية التحتية، والصحة، والطيران، والسياحة، والأمن الإلكتروني، والتطوير العقاري.

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