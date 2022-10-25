«فوغرو» تعرض حلول التحكُّم الذاتي والتشغيل عن بُعد في«أديبك 2022»

المصدر: دبي- البيان

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تشارك «فوغرو»، الشركة العالمية في مجال البيانات الأرضية والجغرافية، في دورة هذا العام من «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)»، حيث تعرض حلولها المتقدمة للتحكُّم الذاتي والتشغيل عن بُعد والتي تدعم قطاع الطاقة في خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة أمان العمليات البحرية وكفاءة التكلفة.

وتسمح «فوغرو» لزوار جناحها (الجناح 432، القاعة 4) دخول مركز العمليات عن بُعد، والتعرف عن كثب على المركبة البحرية السطحية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وكانت «فوغرو» قد أعلنت في سبتمبر الماضي وصول هذه المركبة للمرة الأولى إلى المنطقة، بعد فترةٍ وجيزة من الكشف عن المقر الجديد للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتكتسب حلول التحكُّم الذاتي والتشغيل عن بُعد أهمية متنامية في ظل تسارع وتيرة التحول الذكي، وتزايد الاعتماد على التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي، ونَمذَجة البيانات الضخمة. وتسمح هذه الحلول بتسريع معالجة البيانات وإرسالها، مما يجعل عمليات اتخاذ القرار أكثر سرعةً وكفاءة.

وخلال الحدث، سيقوم خبراء الشركة بلقاء المشاركين والزوار، ومشاركة رؤية «فوغرو» حول المراكب ذات صافي انبعاثات صفري، والبوابات الإلكترونية للنقل الفوري للبيانات، والتقنيات اللاتلامسية للرؤية تحت سطح الماء، والحلول فائقة السرعة للمسح البحري.

وقال تيم لايل، المدير الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والهند: «تلعب تقنيات التحكُّم الذاتي والتشغيل عن بُعد دوراً محورياً في توفير حلول آمنة وصديقة للبيئة وأكثر كفاءةً من ناحية التكلفة. وسيكون لحلولنا المبتكرة دورٌ مؤثر في دعم تحقيق رؤية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050».

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