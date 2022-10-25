ماجد الفطيم تبدأ تسليم وحدات حي الياسمين في الزاهية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، وبالتعاون مع الشارقة القابضة، عن بدء تسليم المرحلة الأولى من حي الياسمين في مشروع الزاهية، المجمع السكني الفاخر في إمارة الشارقة. وتأتي عمليات التسليم هذه في أعقاب حصول وحدات الحي على شهادات ضمان الجودة من شركة بيرو فيريتاس، المزود الرائد عالمياً لخدمات الفحص والتفتيش وإصدار الشهادات، وذلك لضمان التزام هذه الوحدات السكنية بمعايير الجودة العالية التي أصبحت عنواناً رئيسياً لجميع المجمعات التي تطورها ماجد الفطيم.

ويتميز حي الياسمين بمساحات خضراء مفتوحة واسعة، ويقع على مقربة من متنزهات ومرافق ترفيهية مميزة. وقد تم تصميم هذا الحي بعناية فائقة بما يضمن تقديم تجربة نمط حياة راقية للمقيمين والضيوف على حدٍ سواء، كما يضم الحي 200 تاون هاوس وفيلا فاخرة تتراوح أحجامها من 3 إلى 6 غرف نوم، مع وجود حديقة ألعاب خاصة بالحي على مقربة من منازله، وهي واحدة من ست حدائق ألعاب موزعة في أنحاء المجمع السكني الراقي. وقد تم تصميم هذه الحدائق لتضفي إحساساً رائعاً بروح المغامرة، إذ تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الملهمة، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة، وتسلق الصخور، وعبور الأنفاق.

ومن الجدير بالذكر أن شركة بيرو فيريتاس عملت في إطار تكليفها كمستشار خارجي مستقل، للإشراف على جميع عمليات الإنشاءات وضمان أعلى معايير الجودة في وحدات حي الياسمين. وتضمّن عمل الشركة مراقبة وفحص وتشغيل جميع أنظمة الهندسة الكهربائية والميكانيكية في وحدات الحي، وتحديد أي عيوب يتوجب إصلاحها قبل التسليم وضمان تنفيذ الإصلاحات وفق أعلى المعايير عند الانتهاء من أعمال الإنشاءات، والتحقق من مستندات التسليم ومراجعتها، وإعداد شهادة مراقبة الجودة لكل منزل في الحي.

وفي تعليق له، قال هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: «تم تصميم حي الياسمين وفقاً للمعايير الرفيعة ونهجنا القائم على الاهتمام بأدق التفاصيل، الذي اتبعناه في مختلف الأحياء السكنية الراقية في مجمع الزاهية، مثل حي الجوري والنرجس والليلك. وقد كان هدفنا من التعاون مع شركة بيرو فيريتاس في هذا الحي أن نوفر لأصحاب المنازل راحة البال التي يبحثون عنها لدى شرائهم منزلاً يتمتع بأعلى المعايير الرفيعة التي باتت مرادفاً للعلامة التجارية لشركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة».

هذا ويقع حي الياسمين على مقربة من الحديقة المركزية لمشروع الزاهية، التي توفر مساحة يلتقي فيها سكان المجمع على مدار العام، ومن مرافق كلوب هاوس مجمع الزاهية عالمية المستوى، التي تشمل أحواض سباحة مصممة على طراز المنتجعات، ومطعماً فاخراً، ومرافق رياضية متنوعة، كما يقع الحي أيضاً على مسافة قريبة من سيتي سنتر الزاهية ونورث هب، وهما وجهتان رئيسيتان للتسوق توفران مجموعة مختارة من المتاجر وتجارب الترفيه المميزة من ماجد الفطيم.

وتم تصميم مجمع الزاهية بحيث يوفر بيئة مثالية للعائلات، وهو يضم مجموعة من المنازل العصرية ذات التصاميم الجميلة، التي تتوسط محيط من المساحات الخضراء ووسائل الراحة رفيعة المستوى. ويمكن للمقيمين في هذا المشروع وضيوفهم الاستمتاع باستخدام مجموعة متنوعة من المرافق الرياضية والترفيهية، بما في ذلك أحواض سباحة مصممة على طراز المنتجعات، ومطعم فاخر وصالة لياقة بدنية وقاعة متعددة الأغراض.

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