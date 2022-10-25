المال كابيتال تحصد جائزة أفضل شركة إقليمية لإدارة أصول الأفراد

المصدر: دبي- البيان

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حصلت المال كابيتال، الشركة المتخصصة في توفير الخدمات المالية المتنوّعة على جائزة أفضل شركة إقليمية لإدارة الأصول المملوكة للأفراد ذوي الملاءة المالية العاليةHNWI، وذلك خلال حفل «جوائز التمويل وإدارة الثروات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط 2022» الذي أقيم في دبي، حيث تم تكريم عدد من البنوك الاستثمارية والبنوك الخاصة، ومستشاري إدارة الثروات، وصانعي التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال ش.م.خ، ناصر النابلسي: «تأتي هذه الجائزة تتويجاً للنهج الاستثماري الذي نعتمده واستراتيجية شركة المال كابيتال، وعوامل التميّز الاستثنائية التي نتمتع بها والتي تشكل نموذجاً ومثالاً لتطلعاتنا وأفكارنا ورؤيتنا. ونهدف من خلال الإدارة الفعالة لمحفظتنا من قبل أبرز خبراء الاستثمار، إلى جانب الدراسات المنتظمة الخاصة بالسوق، إلى تسهيل الاستثمارات والاستراتيجيات وتحقيق أفضل العائدات المجزية».

وأضاف: «في ظل استمرارية برامج التنويع الاقتصادي المتعددة التي تشهدها اقتصادات المنطقة، من المتوقع أن نشهد نمواً ملحوظاً في عدد الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المملوكة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية HNWIالمتواجدة في المنطقة. بناءً على ذلك، ستتمحور جهودنا على الاستفادة من هذه الفرص المتاحة».

نجح صندوق المال كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تحقيق عائدات بنسبة 29.8% خلال العام 2021، في حين حقق صندوق المال كابيتال للأسهم الإماراتية، عائدات بنسبة 32.3%. ومع نهاية فترة التسعة أشهر من سنة 2022، حقق صندوق المال كابيتال لأسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عائدات بنسبة 2.2%، مقارنةً بنسبة 3.8% حسب مؤشر S&P للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة في العالم العربي، وإحراز مستوى ألفا بنسبة 6.0%.

وحقق صندوق المال كابيتال للأسهم الإماراتية عائدات بنسبة 7.3٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 مقارنةً بعائدات بنسبة 2.6٪ حسب مؤشر S&P للإمارات العربية المتحدة في نفس الفترة، مع إحراز مستوى ألفا بنسبة 4.7% نتيجةً لذلك.

وتحرص المال كابيتال، على تقديم المشورة للعملاء حول مجموعة من الفرص الاستثمارية والاستراتيجيات المقدمة من أطراف أخرى، والتي من شأنها أن تلبي احتياجات ومتطلبات شرائح مختلفة ومتنوعة من المستثمرين.

توفر شركة المال كابيتال، التي تأسست في العام 2005 ومقرها الرئيسي في دبي، مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية للمؤسسات والبنوك والأفراد ذوي الثروات العالية، تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول.

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