رائدة الأعمال أميرة سجواني تطلق شركة بريبتو الناشئة لتكنولوجيا العقارات

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم أميرة سجواني، رائدة الأعمال في مجال العقارات، تأسيس شركة ناشئة جديدة تضع معياراً جديداً للتعاملات العقارية، وذلك عبر إطلاق شركة بريبتو (PRYPTO)، وهي شركة ناشئة متخصصة في تكنولوجيا العقارات ومن شأنها إحداث ثورة في هذه الصناعة.

تعد شركة بريبتو (Prypto.com) وجهة شاملة تجمع كل من المشترين والمستثمرين والملاك والوكلاء معاً للاستمتاع بتجربة جديدة لكل المعاملات والأنشطة العقارية، حيث توفر نظاماً متطوراً يبسط كل الإجراءات المرتبطة بالملكية العقارية، ويسمح لهم بالاستفادة من النصائح الشخصية التي يقدمها خبراء الأعمال والمبيعات والمتخصصون في الرهن العقاري.

وقالت أميرة سجواني، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لشركة بريبتو: «هناك العديد من الخطوات للاستثمار في العقارات أو شراء منزل الأحلام، من هنا، قررنا أن نتبنى نهجاً شمولياً يوفر للعملاء سلسلة من التسهيلات المرتبطة بشراء العقارات. ومع وجود العديد من المطورين والوكلاء ومقدمي خدمات الرهن العقاري المتنوعة في السوق، فإن وجود منصة رقمية متكاملة مثل بريبتو، سيكون خياراً مثالياً للجميع، ونتطلع إلى خدمة جميع اللاعبين والعملاء في هذا القطاع الحيوي.

وتم بناء الشركة من خلال الشراكات القوية مع وكلاء العقارات ووكلاء المبيعات والمؤسسات المالية العالمية بالإضافة إلى تسخير أحدث أدوات التكنولوجيا. ويجلب الفريق الذي يعمل في هذه الشركة الناشئة التي تم إطلاقها حديثاً، تجربة جماعية تشمل أكثر من 2 مليار درهم إماراتي من الرهون العقارية، وأكثر من 1,000 مشتر وما يزيد على 500 موافقة مسبقة.

تحتوي البوابة، الرقمية بالكامل، على لوحة تحكم مخصصة مع منح موافقات فورية، فضلاً عن صرف العمولات من خلال البوابة نفسها، مما يحقق ربحاً مضموناً لكل من العملاء والوكلاء، على حد سواء. وستقدم شركة بريبتو خدمات متعددة تشمل خدمات الرهن العقاري وإصدار حقوق الملكية والشراء وخدمة «الإيجار الآن والدفع لاحقاً» والملكية الجزئية، ومفاهيم أخرى مستقبلاً. ولدى شركة بريبتو خطط للتوسع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقالت سجواني: نقوم بكل الأعمال ابتداءً من الحصول على أفضل معدلات الرهن العقاري لعملائنا، والحصول على الموافقات المسبقة في غضون 48 ساعة، والتأكد من زيادة العائد على الاستثمار إلى أقصى حد ممكن للعملاء.

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