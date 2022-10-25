«أڤيڤا» تستعرض في «أديبيك 2022» حلولاً لتمكين شركات الطاقة من تسريع التحول الرقمي والاستدامة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أڤيڤا للبرمجيات الصناعية مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول 2022 (أديبيك)، حيث تستعرض خلاله مجموعتها الواسعة من الحلول التي تعمل على تمكين شركات النفط والغاز والطاقة لتسريع مسارات التحول الرقمي والاستدامة. ويعدّ أديبيك 2022 أكبر وأهمّ حدث في قطاع الطاقة العالمي، ويقام في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتعتبر شؤون الرقمنة والاستدامة من أكثر المواضيع أهمية في قطاعات النفط والغاز والطاقة بينما تتطلع الشركات إلى تحقيق مزيد من الكفاءة وخدمة العملاء بشكل أفضل وتخفيض انبعاثات الكربون من عملياتها التشغيلية. وتستفيد حلول أڤيڤا المتقدمة من إمكانات البنية السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأمة الرقمية إلى جانب الرؤية البشرية لمساعدة القطاعات على تحقيق تحسّن ملموس في تنفيذ العمليات التشغيلية والاستدامة على كافة المستويات.

وسيتحدث بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لدى أڤيڤا، خلال جلسة نقاش استراتيجية بعنوان «تلبية احتياجات الطاقة المعاصرة والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية» في الأول من نوفمبر، إذ تقام الجلسة من الساعة 2:30 إلى 3:30 بعد الظهر. ويلقي النقاش الضوء على دور شركات البترول العالمية والشركات الكبرى للطاقة وشركات البترول الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون من عملياتها التشغيلية وإقامة الشراكات الجديدة واكتساب القدرات التي تمكنها من الوصول إلى أهداف الانبعاث الصفري بينما تنتج وتوفّر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد حول العالم.

وقال إيفجيني فيدوتوف، النائب الأول للرئيس ومدير أڤيڤا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: بفضل حلول أڤيڤا، فقد تمكنت 19 من أكبر 20 شركة للبترول في العالم من مواكبة التحول الرقمي وتحقيق مزايا واضحة في مجال الأعمال والبيئة. ومع استمرار التنافسية وضرورة تحقيق القيمة وتلبية مستهدفات حماية المناخ في قطاع الطاقة اليوم، فلا بدّ للشركات من اتخاذ قرار صارم ببدء مسيرتها للتحول الرقمي والاستفادة من أدوات الابتكار وأتمتة البيانات لتزدهر وتنمو.

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