تثبيت الجدارة الائتمانية القوية لأبوظبي

المصدر: دبي- سيد صالح

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ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للجدارة الائتمانية القوية طويلة الأمد لأبوظبي عند الدرجة «A A»، وهي من درجات الفئة المتوسطة العليا.

وبحسب تقرير أصدرته الوكالة، أمس، قالت: إن التصنيف يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة أرصدتها المالية، وارتفاع قيمة أصولها الخارجية الصافية، حيث تمتلك واحداً من أعلى قيم الأصول الخارجية بين كل الكيانات السيادية، التي تصنفها «فيتش».

وتوقعت «فيتش» أن تحقق أبوظبي فائضاً مالياً، تبلغ نسبته إلى ناتجها المحلي الإجمالي 19.2% في 2022، بعد أن بلغت نسبة الفائض نهاية العام الماضي 8%. وذكرت أن ارتفاع عائدات الصادرات النفطية سيكون أكثر من كافٍ لتعويض الإنفاق الحكومي المتزايد، وارتفاع المساعدات الخارجية، وأوجه الدعم المختلفة. وتوقعت أن تبقي أبوظبي إنفاقها دون حاجز 300 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من ناتجها المحلي الإجمالي، في 2022.

وتوقعت أن تحتفظ أبوظبي بفائضها المالي، وبفائض الإنفاق في 2023 و2024، في ظل اتجاه أسعار النفط إلى الارتفاع التدريجي، الذي تفترضه «فيتش» على المدى الطويل حتى 2025، وهو 53 دولاراً للبرميل.

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