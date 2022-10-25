إقبال قياسي على مزاد سندات الخزينة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الخامس لإصدار سندات مقوّمة بالدرهم، ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

وشهد المزاد طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.57 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.0 مرة. الطلب كان قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم. وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بفارق 17 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لعامين، وفارق 8 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أعوام.

وتمت ممارسة عملية إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية. يذكر أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، فضلاً عن دعم استدامة النمو الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز