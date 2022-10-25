سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.3 مليار درهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.33 مليار درهم، في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و269.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 300.15 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 15.8 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3377.06 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فاداكس 15» إلى مستوى 10054.81 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، مستوى 10067.94 نقطة.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «الياه سات» بنسبة 1.53%، و«أغذية» 1.39%، و«أدنوك للحفر» 1.19%، و«موانئ أبوظبي» 0.71%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.33%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً 308.1 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 97.6 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» 82.9 مليونا . وفي سوق دبي، ارتفع «سالك» 3.13%، و«تيكوم» 0.88%، و«دو» 0.52%، و«أرامكس» 0.27%، و«شعاع» 0.24%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 81.7 مليون درهم، تلاه «سالك» 52.7 مليونا.

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