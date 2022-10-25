100 % نمو صفقات «العالمية القابضة» في قطاع التكنولوجيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت الشركة العالمية القابضة عزمها توسيع نطاق أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى لتنمية أعمالها وقدراتها في مجال صناعة التكنولوجيا عبر مختلف قطاعاتها. ولتسريع وتيرة نمو محفظة أعمالها التقنية، زادت الشركة من وتيرة صفقاتها في قطاع التكنولوجيا بنسبة 100 % مقارنة بالعام الماضي، لتتخطى مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

وتضمنت عمليات الاستحواذ 55 % من أسهم شركة «CyberGate» المزودة لخدمات الأمن السيبراني، وزيادة في ملكية «ايسيا سوفت» من 20 % إلى 42 %، و54 % في شركة «إميركوم» الشرق الأوسط، المزود الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و15 % في شركة بيانات.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة: نعمل على توسيع نطاق محفظة أعمالنا في مجال صناعة التكنولوجيا بسرعة، ونعمل على زيادة أهداف الاستحواذ قصيرة وطويلة الأجل مع مسار واضح لتحقيق المزيد من الربحية في الأشهر الـ 12 المقبلة.

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