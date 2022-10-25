«القابضة» تستثمر 125 مليون دولار في «ألف كابيتال»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت شركة «ألف كابيتال»، المتخصصة بالاستثمار في الملكية الخاصة، استقطابها استثماراً بقيمة 125 مليون دولار من «القابضة»، وذلك لصندوقها الأول الذي يحمل اسم، «صندوق ألف الأول - LP».

وتعد «ألف كابيتال»، التي تتخذ من سوق أبوظبي المالي العالمي مقراً لها، شركة إدارية للاستثمارات البديلة تركز على الاستثمار في الملكية الخاصة. و«صندوق ألف 1» هو صندوق ملكية خاصة يستهدف الوصول إلى قيمة 250 مليون دولار ومقره في سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى الاستثمار في شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات أداء متميز لتسريع توسعها ووتيرة نموها سواء داخل الإمارات أو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعتزم «ألف كابيتال» الاستحواذ على حصص كبيرة ونشطة في الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، والتي تتمتع بأساسيات قوية وواعدة، ومن ثم تطبيق معايير الحوكمة وتفعيل استراتيجية نمو واستدامة وترسيخ الرقمنة لأجل تحقيق عوائد مجزية.

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