552 مليوناً استثمارات جديدة في «مجموعة كيزاد»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والمركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة «رينوفيت لصناعة اللدائن البلاستيكية» التابعة للشركة الصناعية الرائدة «جست رايت» وذلك لتأسيس منشأة متطورة لإعادة التدوير في مجمع اللدائن البلاستيكية في كيزاد.

وستقوم شركة «رينوفيت لصناعة اللدائن البلاستيكية» بموجب الاتفاقية الموقعة والتي تعد خطوة تدعم جهود تحول أبوظبي إلى الاقتصاد الدائري بتوظيف استثمار تصل قيمته إلى 552 مليون درهم لتطوير منشأتها الجديدة على أرض مساحتها 30,000 متر مربع ضمن مجمع اللدائن البلاستيكية في كيزاد.

من جانبها ستخصص مجموعة كيزاد أرضاً مساحتها 38,000 متر مربع مجاورة للأرض الرئيسية التي سيتم عليها تشييد المنشأة، وذلك بهدف خدمة عمليات التوسع المستقبلية. وتتمتع «جست رايت» بحضور واسع لأعمالها في 47 دولة حول العالم، وتعد من الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول الإكساء الخارجي ووسائل الطباعة.

اقتصاد دائري

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: تلتزم المجموعة في إطار الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة للقطاع الصناعي، بدعم نماذج الاقتصاد الدائري في أبوظبي على امتداد منظومة أعمالنا المتكاملة، لذلك يسرنا أن نرحب بـ «رينوفيت لصناعة اللدائن البلاستيكية» ضمن أسرة مجموعة كيزاد، وستحرص المنشأة الجديدة على تطبيق أعلى معايير التكنولوجيا والاستدامة في مجال إنتاج البلاستيك وإعادة تصنيع النفايات البلاستيكية.

من جانبه، قال نيليش جاين، المؤسس والمدير العام لشركة «رينوفيت»: يشكل التوقيع على هذا الاتفاق إنجازاً كبيراً في إطار جهودنا لتطوير المرحلة الأولى من نموذج الاقتصاد الدائري الخاص بنا، والذي سيشتمل على واحدة من أكثر منشآت إعادة تدوير اللدائن تطوراً.

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