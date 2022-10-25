الامارات تستضيف المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول الأجندة الرقمية العربية

المصدر: دبي - وام

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تستضيف دولة الإمارات، اليوم، أعمال «المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول الأجندة الرقمية العربية والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية»، والذي تنظمه الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر حتى يوم 27 أكتوبر الجاري في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي.

ويقام المؤتمر بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وبالتعاون مع المنظمات الشريكة، مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا في نيويورك، المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مكتب اليونيسكو في القاهرة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في نيويورك، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف، ومنظمة الصحة العالمية- المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الآيكتوا)، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية (أرادو)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تأتي هذه الفعاليات في إطار المشروع المشترك بين الأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوضع وتطوير وتفعيل الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الأجندة الرقمية العربية).

ويتناول المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء عدداً من المسارات والمجالات المترابطة مع الأجندة الرقمية العربية، من ضمنها مسار تقارير الاستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية والتقرير العربي للتنمية الرقمية، والترابط مع الأجندة الرقمية العربية، ونموذج نضوج التنمية الرقمية لمتابعة ورصد التقدم في تنفيذها، ومسار المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية- نظراً للدور الذي يمكن أن يلعبه المنتدى في إدارة حوار دوري حول القضايا المندرجة في الأجندة الرقمية العربية، والمسارات العالمية، التي يرتبط بها (القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت، خريطة الطريق للتعاون الرقمي، وقمة المستقبل 2024).

كما تنعقد بالتزامن مع المؤتمر في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي الاجتماعات التشاورية الختامية لفريق بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات ونظم المعلومات المشكل من ممثلي الدول العربية، وفرق الخبراء، التي تضم مجموعة من المنظمات العربية والدولية، الذين أسهموا في إعداد وثيقة الأجندة الرقمية العربية، في دبي خلال الفترة من 25-27 أكتوبر الجاري.

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