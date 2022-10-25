قصص نجاح استثنائية لشركات الإمارات في مصر

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر تطوراً كبيراً وزيادة ملحوظة في الاستثمارات المتبادلة. وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر والثالثة على الصعيد العالمي، إذ يبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر نحو 1300 شركة تعمل في مجالات ومشروعات متعددة وتستثمر في مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء والسياحة والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها، بينما تستثمر الشركات المصرية في الإمارات نحو 4 مليارات درهم وأبرز مشروعاتها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.

إعمار

وكتبت مجموعة «إعمار» منذ دخولها السوق المصري منذ أكثر من 15 عاماً قصة نجاح حقيقية، إذ استطاعت أن تقدم نموذجاً متميزاً للمجتمعات والمشروعات السكنية، ونجحت في أن تشمل مشروعاتها محفظة أراضٍ تزيد على 17.4 مليون متر مربع، موزعة على 5 مواقع متميزة في شرقي وغربي ووسط القاهرة، وكذلك في الساحل الشمالي، واستثمارات وصلت إلى 200 مليار جنيه.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة «إعمار مصر للتنمية»، في النصف الأول من العام الجاري ارتفاع أرباح الشركة بنسبة تجاوزت 131% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً تجاوزت 3 مليارات جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح 1.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الحسبان حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة في ستة الأشهر إلى 7.02 مليارات جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.78 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

مشروعات سكنية

وقدمت «إعمار مصر» مجتمعات ومشروعات سكنية تُلبي احتياجات عملائها، وفق رؤية واستثمار في السوق المصري وخاصة المناطق الجديدة وقد ظهر ذلك في مشروعات مثل «مراسي» في الساحل الشمالي، و«أب تاون كايرو» في وسط القاهرة، و«ميفيدا» أحد المشروعات الضخمة بالقاهرة الجديدة.

وأعلنت «إعمار مصر» عن تعاقدها مع شركة رواد الهندسة الحديثة لبناء «ماي بارك»، المركز التجاري المتكامل في قلب «ميفيدا» بقيمة مليار جنيه. وتبلغ المساحة الإجمالية للمركز أكثر من 42 ألف متر مربع، وتعد «ميفيدا» أحد أنجح مشروعات «إعمار مصر» في القاهرة، إذ يتسم بموقعه الاستراتيجي الفريد في قلب القاهرة الجديدة ويقع المشروع على مساحة أكثر من 890 فداناً.

كما أطلقت «إعمار مصر» مشروع «بيل في» على مساحة 500 فدان بمدينة الشيخ زايد الجديدة وتصل قيمة الاستثمارات في المشروع إلى 38 مليار جنيه، ويعد ثاني مشروعات «إعمار مصر» في غربي القاهرة بعد مشروع «كايرو جيت»، حيث تعاقدت «إعمار مصر» مع 5 من أكبر شركات المقاولات بمجمل 1.4 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «كايرو جيت».

«دراجون أويل»

وكشف علي بن راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» في تصريحات لـ«البيان» أن الشركة المملوكة بالكامل لحكومة دبي، استحوذت في أكتوبر عام 2019 على أصول وحصة شركة «بي بي العالمية» في منطقة خليج السويس (شركة بترول خليج السويس - جابكو) أقدم وأعرق الشركات في قطاع النفط المصري.

وأوضح أنه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بزيادة آفاق الاستثمار في مصر، وفي فترة وجيزة وصلت استثمارات شركة «دراجون أويل» إلى 850 مليون دولار ما أدى إلى العديد من الإنجازات ذات التأثير الإيجابي ومنها زيادة الإنتاج من الزيت بمعدل 6000 برميل يومياً ليصل إنتاج الشركة إلى 60000 برميل يومياً بالرغم من الركود الاقتصادي العالمي والانخفاض الحاد في أسعار النفط نتيجة الجائحة وتداعيات الأزمة الأوكرانية.

وأضاف إنه تم رفع كفاءة الحفر وإكمال الآبار بنسبة نجاح 100% مع توفير في التكاليف بنسبة 30% ما أدى إلى زيادة المخزون النفطي بـ10 ملايين برميل، مؤكداً أنه تتم مراعاة أعلى معايير السلامة والصحة المهنية للمحافظة على البيئة والأملاك وسلامة الأفراد.

وأكد أن الاستثمار في خمس السنوات المقبلة سوف يصل إلى نحو ملياري دولار عبر خطة طموح لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية المعتمدة على أحدث الابتكارات في مجال النفط والغاز. وأشار إلى حرص قيادة «دراجون أويل» على إقامة علاقات استراتيجية متميزة بوزارة النفط والهيئة العامة المصرية للنفط والدوائر المختصة، ما كان له بالغ الأثر الإيجابي في سير العمل.

ماجد الفطيم

وأعلنت «ماجد الفطيم» عن نيتها ضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار خلال خمس سنوات. وأكد آلان بجاني الرئيس التنفيذي لـ «ماجد الفطيم»، في تصريحات لـ «البيان»، إن «ماجد الفطيم» جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع والاقتصاد المصري.

وقال: بدأت رحلتنا الاستثمارية طويلة الأجل في مصر منذ أكثر من عقدين وفق رؤية تهدف إلى تقديم تجارب خدمية ذات تأثير إيجابي في الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن استثمارات المجموعة البالغة 44 مليار جنيه أسهمت في استحداث أكثر من 130 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتصل خدماتنا إلى 37 مليون عميل في السوق المصري.

وأضاف إن مصر واحدة من أكبر الاقتصادات وأكثرها مرونة على مستوى المنطقة، وتمتلك إمكانات وقدرات هائلة لجميع المستثمرين. وعن طريق مشاريعنا الحالية والمستقبلية، فإننا نؤكد التزامنا مواصلة تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمجتمع المصري في جميع القطاعات.

«دي بي ورلد»

وأعلنت شركة «دي بي ورلد» في نوفمبر 2021 عن نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة في العامين إلى ثلاثة الأعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات «دي بي ورلد» في مصر 1.6 مليار دولار.

أدنوك للتوزيع

وأعلنت «أدنوك للتوزيع» إبرام اتفاقية للاستحواذ على حصة 50% من شركة «توتال للطاقة للتسويق مصر»، التي تعد إحدى كبرى أربع شركات في بيع الوقود بالتجزئة في مصر، وتتمتع بمحفظة أعمال متنوعة تضمّ 240 محطة بيع وقود بالتجزئة، وما يزيد على 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت، ومراكز غسيل السيارات، وخدمات بيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وبحسب المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، فإن اتفاقية الاستحواذ على حصة 50% من شركة «توتال للطاقة للتسويق مصر»، تعد الاستثمار الأكبر في تاريخ «أدنوك للتوزيع»، إذ بلغت قيمة الصفقة ما يزيد على 200 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصفقة تتيح للشركة الوصول إلى قطاع زيوت التشحيم وقطاع وقود الطائرات في مصر الذي يزخر بالكثير من فرص النمو، وقال: من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول 2023، مشيراً إلى أن «أدنوك للتوزيع» تستعد لدخول السوق المصري بقوة في الشهور المقبلة.

وأكد أن مصر تعد مثالية للتوسع دولياً لما تتمتع به من إمكانات قوية للنمو ونسبة عالية من السكان الشباب، إذ تُعد مصر من كبرى الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا من ناحية عدد السكان، كما يعد قطاع النقل من القوى الرئيسة المحركة لأجندة التنمية القوية في مصر، ونتطلع إلى الإسهام في دعم هذه الاستراتيجية.

أغذية

وعززت مجموعة «أغذية» حضورها القوي في السوق المصري، باستحواذها على شركة «أطياب» الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدجاج المجمّد. كما وافق مجلس إدارة المجموعة على صفقة استحواذ استراتيجي على حصة تُقدر بـ60% في مجموعة «أبو عوف»، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في صناعة وبيع الوجبات الخفيفة الصحية ومنتجات القهوة في مصر.

وأكد مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لـ«أغذية» لـ«البيان» أن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على حصة 60% من «أبو عوف»، جاءت بهدف تعزيز الحضور في السوق المصري وتنويع قطاع السلع الاستهلاكية.

أبوظبي القابضة

وشملت استثمارات شركة «أبوظبي القابضة» في مصر حصصاً في البنك التجاري الدولي ومنصة «فوري» الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، وشركتي مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» و«أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية».

1300 شركة تستثمر في مشروعات وقطاعات متعددة

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