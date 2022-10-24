الاتحاد العربي للنقل الجوي يعقد جمعيته العامة الــ«55» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت أعمال الجمعية العامة الخامسة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي في «كونراد أبراج الاتحاد» في أبوظبي، وتستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري تحت رعاية محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران.

تعقد الجمعية العامة بدعوة كريمة من الاتحاد للطيران، وبمشاركة أكثر من مئتي شخص من رؤساء تنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء بالاتحاد وشركات الطيران الشريكة وشركاء الاتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات، وغيرها من الشركات المعنية بصناعة الطيران العربي والدولي.

وتتضمن الفعاليات حفل الافتتاح العام للجمعية العامة والذي يعقد في «اللوفر أبوظبي» ويلقي الكلمة الافتتاحية راعي الجمعية العامة، تليها كلمة للأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، عبد الوهاب تفاحة.. فيما تعقد غداً جلسات عمل الجمعية العامة يتخللها تقرير من الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عن حال صناعة الطيران. وتلي كلمة الأمين العام حلقتا نقاش تجمع رؤساء تنفيذيين ومديرين عامين. يدير الحلقة الأولى حول التحوّل الرقمي محمد البكري نائب المدير العام للشؤون الاستراتيجية للأياتا، فيما سيدير الحلقة الثانية حول الأمور الاستراتيجية لصناعة الطيران آيمُن برِنَن المدير العام ليوروكونترول.

ويشارك في هذا الحوار مجموعة بارزة من المتحدثين هم: هنريك هولولي المدير العام للمواصلات والحركة / المفوّضية الأوروبية، وغيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، ومحمود رزوقي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، وغوليز أوزتُرك الرئيس التنفيذي لخطوط بيغاسوس الجوية.

بعد حلقتي النقاش، يجتمع أعضاء الاتحاد في جلسة عمل مغلقة لبحث واتخاذ قرارات بشأن الشؤون الإدارية والمالية والاستراتيجية الخاصة بالاتحاد.

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