فارنك تنهي مرحلة تقييم البصمة الكربونية لأول مطبعة محايدة للكربون في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت شركة «فارنك» لخدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة، والتي يقع مقرها في الإمارات مؤخراً تقييم البصمة الكربونية لمطبعة أورينتال برس التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

وكان قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرحلة الأولى من المشروع الذي تضمن رسم خرائط شاملة للبيانات وتصنيفها لجميع عمليات الطباعة الحالية، وقد شملت هذه المرحلة استهلاك الطاقة والوقود والمواد المشتراة مثل الركائز وألواح الطباعة والحبر والبطانية المطاطية ومواد التعبئة والتغليف والمواد المساعدة ونقل المنبع والمصب وفئات سلسلة التوريد الأخرى.

واستطاعت فارنك من خلال أحدث البرامج المقدمة من طرف ثالث مستقل من حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أورينتال برس باستخدام بيانات الاستهلاك وقواعد البيانات العلمية المعترف بها لقياس عوامل الانبعاث، وذلك وفقاً لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري وسلسلة قيمة الشركة (النطاق 3) ومعايير ISO 14064.

قامت شركة فارنك عبر استخدام نهج التحكم التشغيلي بحساب البصمة الكربونية لجميع أنشطة الأعمال الشرقية في دبي للعام بأكمله من شهر يناير 2021 إلى شهر ديسمبر 2021، حيث نتج عن ذلك إجمالي 18،864 طناً من ثاني أكسيد الكربون، مع حساب Scope 1 (الانبعاثات المباشرة) بنسبة 5.3% من الإجمالي، والنطاق 2 (الانبعاثات غير المباشرة) بنسبة 12.2% والنطاق 3 (جميع الانبعاثات الأخرى) بنسبة 82.5%.

وقالت نادية إبراهيم، المدير المساعد لقسم الاستشارات والاستدامة لدى شركة فارنك: «كان أعلى مصدر لانبعاثات مطبعة أورينتال برس من المواد الخام وركائز الورق التي نتج عنها 51.9% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين شكل استهلاك الكهرباء 12.2% فقط من إجمالي انبعاثات الكربون، حيث شكلت عمليات النقل الأولية والنهائية للسلع المشتراة وتسليم المنتجات لعملائها 8.73% من إجمالي انبعاثات الكربون، في حين شكلت تسرب غازات التبريد 4.95% من إجمالي انبعاثات الكربون. وأضافت: مطبعة أورينتال برس ملتزمة بتقليل النفايات التي تولدها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، ويتم الآن إعادة تدوير أكثر من 92% من هذه النفايات».

وتستخدم مطبعة أورينتال برس كجزء من التزامات الاستدامة المستمرة بالفعل أوراقاً معتمدة من مجلس الإشراف على الغابات وبرنامج المصادقة على شهادة الغابات من بين العديد من شهادات أخرى وألواح رمادية معاد تدويرها بنسبة 100% وحبر نباتي وغراء مائي وحلول نافورة خالية من الكحول.

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