كيلفن تستعرض حلولاً وبرمجيات لدعم خفض انبعاثات الكربون خلال «أديبيك 2022»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت كيلفن Kelvin، الشركة المتخصصة في مجال برمجيات التحكم التشاركي وتوفير إمكانات استقصاء البيانات الصناعية، مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبيك 2022) – أكبر معرض متخصص للطاقة في المنطقة. وتستعرض الشركة خلال الفعالية حلولها المبتكرة لتقارب الأتمتة الصناعية والفهم البشري من أجل تحويل المرئيات إلى خطوات فعلية تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون.

ويتوجه بيتر هاردينغ، مؤسس شركة كيلفن ورئيسها التنفيذي، إلى أبوظبي للقاء العملاء والشركاء خلال أديبيك، إلى جانب مشاركته ضمن جلسة نقاش تجمع المسؤولين التنفيذيين للحديث خلال مؤتمر تخفيض انبعاثات الكربون في اليوم الأول من الفعالية. كما ستكون الشركة من المتحدثين خلال جلسة الابتكار حول «تحقيق أهداف الانبعاث الصفري بفضل الذكاء الصناعي».

وقال هاردينغ: تضم منطقة الخليج عدداً من أكثر أهداف انبعاثات الكربون طموحاً، إذ تركّز المنطقة على الجيل التالي من مبادرات الاستدامة للمساعدة في تقدم وتطوير اقتصادياتها. ونرى أن الوقت مثاليّ لعرض برمجيات كيلفن الصناعية المتطورة التي تمكّن عمالقة الطاقة وقادة القطاع من تعزيز الإنتاجية وتخفيض التكلفة التشغيلية وتقليل الانبعاثات بشكل ملموس.

وأضاف: تشهد أسواق الطاقة ثورة رقمية في الوقت الراهن، ولهذا تحرص كيلفن على رسم مسار واضح لشركات الطاقة الراغبة بتحقيق أهدافها للاستدامة، إذ نخطط لتسريع وصول الشركات إلى الاستدامة وأهداف الانبعاث الصفري لديها. وبفضل ابتكاراتنا المستمرة، فإننا نوفر الأدوات اللازمة للمؤسسات لتطلق العنان لكافة إمكاناتها وإمكانات موظفيها من خلال التحكم التشاركي.

وخلال مشاركتها في الفعالية، ستعرض الشركة التي تتخذ مقراً لها في الولايات المتحدة حلول Carbon Maps، وهي من أول الحلول الصناعية المختصة بتحسين العمليات التشغيلية لتلبية أهداف الانبعاث في العالم، حيث تربط البيانات والمعلومات مهمة حول المرافق والأصول والإنتاج والعمليات بالمهندسين والمشغّلين.

وتعرض الشركة أيضاً حلولاً تمكّن المؤسسات من حل المشاكل واتخاذ الإجراءات المناسبة بفضل التطبيقات المتطورة التي تحسن عمليات الإنتاج وتقدم التوصيات العملية وتنفّذ قرارات التحكم. وتدعم كيلفن الذكاء الصناعي من خلال التركيز على ربط الشركات بالجيل التالي من حلول الأتمتة الصناعية في مجال تخفيض الكربون والتحكم التشاركي.

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