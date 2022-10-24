الإمارات وجهة شركات «بلوك تشين» من آسيا وأوروبا

المصدر: دبي ـــ نهى حوّا

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عززت الإمارات مكانتها وجهة تستقطب شركات التكنولوجيا من آسيا وأوروبا عبر مجموعة من العروض المثيرة، حيث تتضمن الأدوات التي في جعبتها إعطاء تراخيص تجارية سريعة ومنح الموظفين خيارات إقامة جذابة.

وأفاد موقع متخصص في تطور صناعة الـ «بلوك تشين»، بأن الإمارات إجمالي عدد الشركات الموجودة حالياً على رادار المسؤولين الإماراتيين يبلغ نحو 300 شركة.

ونقل موقع «كوين غيغ» ما أفاد به معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، من أن حوالي 40 شركة كانت في مراحل متقدمة من احتمال الانتقال إلى الإمارات، وأن الحكومة تتطلع إلى جدول زمني مدته 24 شهراً، مع اختيار عام 2024 موعداً مؤقتاً لتحقيق أهدافها.

كما نقل الموقع عن الزيودي قوله: «إن التوقيت كان مهماً للغاية ذلك أن ما لاحظناه منذ بداية العام هو أن العديد من الشركات ترغب في الانتقال بسبب التضخم والبيئة التنظيمية الأكثر صرامة في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك آسيا وخاصة سنغافورة وهونغ كونغ».

ولفت موقع «كوين غيغ» إلى محاولة الحكومة جذب شركات التكنولوجيا باستخدام «الإقامة الذهبية» لمدة 10 سنوات مع امتيازات إضافية تسمح للوافدين بالعيش في البلاد دون الحاجة إلى كفيل، ناقلاً تأكيد معالي ثاني الزيودي، رغبة البلاد في تسخير الثورة الصناعية الرابعة مع أحدث التقنيات، سواء إنترنت الأشياء أو بلوك تشين أو الذكاء الاصطناعي.

وأفاد الموقع بأن مقدمي خدمات الأصول الرقمية يستفيدون بالفعل من الموقف الإيجابي للحكومة لناحية الحصول على الموافقة التشغيلية في الإمارات، حيث تعد شركة «بينانس» من الشركات التي أسست قواعد لها في الدولة في حين تستخدم شركات أخرى الإمارات كمقر رئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ولفت إلى انجذاب شركات الأصول الرقمية إلى الإمارات عبر جاذبية الموقف الإيجابي للدولة تجاه العملات الافتراضية، مشيراً إلى قيادة دبي، وما تمثله كمركز النشاط الاقتصادي في الدولة، اندفاعة سعي الدولة لتصبح مركزاً للأصول الرقمية بعد تطبيق القانون رقم 4 لعام 2022 (قانون الأصول الافتراضية) في دبي والذي أنشأ هيئة جديدة للإشراف على الصناعة.

وأشار الموقع أيضاً إلى خوض حكومة دبي حملة كبيرة في عالم «ميتافيرس» بإعلان استراتيجيتها التي ستوفر 40 ألف وظيفة افتراضية، مع إمكانية المساهمة بما يصل إلى 4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حسب توقعات الخبراء.

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