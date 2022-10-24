صندوق محمد بن راشد للابتكار يمول «أفاني إيكو» بـ 2.5 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، عن تقديمه تمويلاً بقيمة 2.5 مليون درهم لشركة «أفاني إيكو الشرق الأوسط» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والتي تسعى إلى تسخير أحدث ابتكارات التكنولوجيا لإيجاد حلول فعالة تسهم في التصدي للأزمة البيئية العالمية الناجمة عن التلوث الذي تتسبب به النفايات البلاستيكية. ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج خطة الضمانات التابع للصندوق، والذي يعنى بتوفير الحلول التمويلية لمساعدة المشاريع المبتكرة على تنمية وتطوير أعمالها.

وتوفر شركة «أفاني إيكو» منتجات متنوعة مصنوعة من البلاستيك الحيوي القابل للتحلل والمصنوع من نشاء نبات الكسافا، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات تعبئة وتغليف الطعام المستدامة المصنوعة من مصادر متجددة. ومن مقرها الرئيسي في مجمع دبي للعلوم، تعتزم شركة «أفاني إيكو» استخدام هذا التمويل لنقل جميع عملياتها التصنيعية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حتى تتمكن من تصنيع كافة منتجاتها محلياً، بالإضافة إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها على صعيد البحث والتطوير.

وبهذه المناسبة، صرحت وزارة المالية: في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة، تسعى حكومة الإمارات العربية المتحدة لضمان تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، والعمل في الوقت ذاته على حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن الأمثل بين جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ونرى أن هناك توافقاً واضحاً بين هذه المساعي ورؤية شركة «أفاني إيكو الشرق الأوسط» الرامية إلى المساعدة في التخلص من النفايات البلاستيكية، والحد من تأثيرها المدمر على النظم البيئية حول العالم.

وأضافت: تماشياً مع رؤية صندوق محمد بن راشد للابتكار الهادفة إلى تعزيز الابتكار في الدولة، فإننا نثق بأن دعمنا لشركة «أفاني إيكو» سيسهم في حماية البيئة الطبيعية، ودعم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمواصلة دورها الريادي في تطوير وتطبيق أحدث الحلول التقنية المبتكرة والمستدامة.

وتقوم شركة «أفاني إيكو»، التي تأسست في عام 2014، بتصنيع منتجات صديقة للبيئة قابلة للتحلل بنسبة 100% وخالية تماماً من البلاستيك كالأكياس، وأدوات المائدة، والأكواب، ومستلزمات التغليف، وقشات الشرب. وباستخدام تكنولوجيا متقدمة وموارد متجددة مصنوعة من النباتات، تمثل هذه المنتجات بديلاً مثالياً للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي تستغرق المئات – وحتى الآلاف – من السنين لتتحلل بشكل طبيعي في التربة.

من جانبه، قال بيتر أفرام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفاني إيكو الشرق الأوسط»: إننا سعداء للغاية بتلقي هذا الدعم من صندوق محمد بن راشد للابتكار في الوقت الذي نتطلع فيه قدماً لمواصلة النجاح الكبير الذي شهدناه منذ تأسيس الشركة، ومتابعة سعينا الدائم للإسهام في الجهود الرامية لإنقاذ كوكبنا من الكوارث التي تسببها النفايات البلاستيكية. وفي هذا الإطار، نجدد التزامنا بتقديم أفضل المنتجات الاقتصادية والصديقة للبيئة، والمصنعة محلياً بالكامل في المنشآت التابعة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت هيئة البيئة - أبوظبي قد أعلنت في شهر يونيو الماضي عن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة، وذلك استناداً إلى السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة التي أطلقتها الهيئة في سنة 2020. كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي «سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد» والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على الأكياس البلاستيكية اعتباراً من 1 يوليو 2022. وتشير إحصائيات هيئة البيئة – أبوظبي إلى أنه يتم استخدام 11 مليار كيس بلاستيكي في دولة الإمارات سنوياً، ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط الاستخدام العالمي.

يذكر أن برنامج خطة الضمانات الخاص بصندوق محمد بن راشد للابتكار أسهم بدور حيوي خلال السنوات الماضية في دعم وتمويل المبتكرين وتزويدهم بسبل التطوير اللازمة دون الحاجة إلى تخليهم عن أية حصص في ملكية شركاتهم.

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