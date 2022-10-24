20 مليون درهم لـ «محظوظ» دبي الـ 100

المصدر: دبي- البيان

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يحتفي «محظوظ»، السحب الأسبوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم إطلاقه لأول مرة في نوفمبر 2020، ببلوغ السحب رقم 100، وذلك في مسيرة مميزة حافلة بالإنجازات.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أعلن «محظوظ»، والذي توج حتى الآن 29 مليونيراً، وقدم جوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية 300 مليون درهم، عن مضاعفة الجائزة الكبرى لتصل إلى 20 مليون درهم، وذلك لفترة محدودة.

كما سيكافئ السحب المئوي 2,000 مشارك من عملائه الأوفياء، من خلال إضافة أرصدة إلى حساباتهم على «محظوظ»، وذلك تقديراً لولائهم ومشاركتهم المستمرة، وذلك بعد الانتهاء من السحب رقم 100، الذي سيقام بتاريخ 29 أكتوبر 2022.

ومقابل 35 درهماً فقط، وبقليل من الحظ، يمكن لأي شخص أن يصبح مليونيراً بين عشية وضحاها، وأن ينعم بحياة مفعمة بالرخاء والسعادة. ويمكن المشاركة في سحب «محظوظ» الأسبوعي، عبر التسجيل على www.mahzooz.ae، وإنشاء حساب، وشراء عبوة مياه بقيمة 35 درهماً، والنقر على «العب»، واختيار 5 من أصل 49 رقم، علماً أنه سيتم التبرع بعبوات المياه للمحتاجين عبر الشركاء المجتمعيين لـ «محظوظ».

وتتيح كل عبوة مياه يتم شراؤها، فرصة مشاركة واحدة في السحب الكبير، والذي يقدم للمشاركين فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، والتي تبلغ قيمتها لفترة محدودة 20 مليون درهم، أو الجائزة الثانية بقيمة مليون درهم، أو الجائزة الثالثة 350 درهماً. كما يحظى المشاركون بفرصة، ليكونوا ضمن الفائزين الثلاثة في سحب القرعة المضمون، والذين يحصل كل واحد منهم على 100 ألف درهم. ويعتبر سحب «محظوظ» الأسبوعي متاحاً لجميع المؤهلين.

وتعليقاً على هذا المعلم البارز في مسيرة «محظوظ»، قال فريد سامجي، الرئيس التنفيذي لشركة «إي وينجز»: «بينما يحتفل «محظوظ» ببلوغ السحب رقم 100، من المهم بالنسبة لنا أن تستمر رحلتنا في إثراء حياة مجتمعنا والارتقاء بها، سواء كان ذلك من خلال الجوائز السخية الجديدة، أو برنامج المسؤولية المجتمعية المستدام الذي تتبعه الشركة. مما لا شك فيه، أننا تمكنا خلال المئة سحب الماضية، من إظهار مدى الالتزام والشفافية والابتكار الذي ننتهجه، وسنواصل القيام بذلك، ونحن نقف على أعتاب العام الثالث من عملياتنا التشغيلية».

ويتم بث السحوبات الأسبوعية على الهواء مباشرة كل ليلة سبت، من استوديوهات «محظوظ» في دبي وأبوظبي، عند الساعة 9.00 مساءً. ويتم بث السحوبات على الموقع الإلكتروني www.mahzooz.ae، وعلى MyMahzooz على فيسبوك، وقناة «محظوظ» على يوتيوب. ويتم تقديم برنامج السحب من قبل وسام بريدي، الإعلامي اللبناني المعروف، وعارضة الأزياء الهندية ورائدة الأعمال، أشواريا أجيت، بالإضافة إلى المذيعين الإماراتيين علي الخاجة، وموزة العامري.

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