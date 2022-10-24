ديليفرو الإمارات توسع خدمة «هوب» لتوصيل الطلبات خلال 15 دقيقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ديليفرو الإمارات عن توسيع شبكة خدمة هوب للتوصيل السريع لطلبات البقالة إلى منطقة وسط مدينة دبي. وتضمن الخدمة، التي تم تطويرها بالتعاون مع سلسلة متاجر شويترامس، للعملاء الحصول على طلباتهم من منتجات البقالة خلال 15 دقيقة على الأقل ضمن مناطق محددة. وبمناسبة هذا التوسّع الجديد، تقدم ديليفرو خدمة التوصيل مجاناً لمدة أسبوعين في منطقة وسط مدينة دبي، إلى جانب خصمٍ لمرة واحدة بقيمة 40 درهماً إماراتياً للطلبات التي تتجاوز قيمتها 60 درهماً إماراتياً للعملاء عند تجربة الخدمة لأول مرة.

ويضم المتجر الجديد المخصص للخدمة مجموعةً واسعةً من المنتجات التي تلبي احتياجات عملاء ديليفرو في وسط مدينة دبي. وتعتزم الشركة إضافة المزيد من العروض إلى خدمة هوب مع مراعاة خصوصية ومتطلبات كل منطقة وتفضيلات العملاء فيها، بالاعتماد على تجربتها الناجحة في توفير عروض مخصصة تلبي جميع احتياجات العملاء منذ افتتاح أول مواقع الخدمة في الإمارات. ونظراً لتميز منطقة وسط مدينة دبي باحتضان خيارات متنوعة من التجمعات السكنية والمكاتب التجارية، تحرص ديليفرو على دراسة احتياجات العملاء في المنطقة بعناية وأخذها بعين الاعتبار عند تصميم العروض الخاصة بخدمة هوب في المنطقة.

ويوفر المتجر المخصص لمنطقة وسط مدينة دبي منتجات البقالة للعملاء في كل من زعبيل والخليج التجاري وحي دبي للتصميم ومنطقة مركز دبي التجاري العالمي ومنطقة مركز دبي المالي العالمي، عند الطلب بقيمة 30 درهماً إماراتياً أو أكثر؛ وتواكب هذه الخدمة تفضيلات العملاء في مختلف المجالات بما فيها:

• تشكيلة واسعة من المنتجات: توّفر خدمة ديليفرو هوب، بالتعاون مع شويترامس، تشكيلةً واسعةً من المنتجات، بما فيها قائمة مأكولات طازجة وعالية الجودة ومنتجات لا تحتاج إلى تبريد ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية، إضافة إلى منتجات رعاية الحيوانات الأليفة. وتحرص ديليفرو من خلال توفير هذه التشكيلة الواسعة من المنتجات وتطبيق معايير جودة عالية إلى تلبية مختلف احتياجات العملاء في جميع مناطق الخدمة.

• موثوقية الخدمة: تفتخر ديليفرو باستخدام تقنية خاصة لإدارة البقالة تضمن توفر جميع المنتجات تقريباً في جميع الأوقات. وتعمل التقنية المُستخدمة في ديليفرو هوب على تحسين أداء سلسلة التوريد، إلى جانب ضمان توفر المنتجات والحد من حالات الحاجة لطلب منتجات بديلة.

• الكفاءة من حيث مدة التوصيل: تتميز خدمة ديليفرو هوب بسرعتها في تحضير الطلبات بفضل أحدث التقنيات في اختيار المنتجات وتوصيلها، حيث تنفرد الخدمة بتوصيل الطلبات خلال مدة قصيرة تصل إلى 15 دقيقة على الأقل بفضل تكنولوجيا إدارة المستودعات والخوارزميات المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية، إلى جانب الشبكة الواسعة من سائقي توصيل الطلبات في الإمارات. كما تلتزم الخدمة بقبول الطلبات ضمن مساحة جغرافية محددة، لضمان توصيلها في الوقت المناسب.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنيس حرب، المدير العام لشركة ديليفرو في منطقة الشرق الأوسط: بفضل النجاح الكبير الذي حققه أول مواقع خدمة هوب لتوصيل طلبات البقالة، حرصنا على توفير الخدمة في مناطق جديدة في دبي. ولا شك أن وسط مدينة دبي هي واحدة من أهم المناطق السكنية في الإمارة، مما دفعنا لتوفير عروض قيمة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء من خلال خدمة توفير طلبات البقالة المخصصة والمبتكرة. ونفخر بالتعاون مع سلسلة متاجر شويترامس وبالنجاحات المتواصلة التي حققناها معاً منذ إطلاق الخدمة للمرة الأولى، ونأمل توسيع هذه الشراكة لتوفير خيارات متنوعة من العروض والخدمات المميزة لشريحة أوسع من العملاء.

ويمكن لعملاء خدمة هوب في وسط مدينة دبي الاستفادة من خدمات التوصيل المجانية خلال أول أسبوعين من إطلاق الخدمة، إضافة إلى خصم لمرة واحدة بقيمة 40 درهماً للطلبات التي تتجاوز قيمتها 60 درهماً للعملاء عند تجربة الخدمة لأول مرة.

وديليفرو هي خدمة توصيل حائزة عدة جوائز، تأسست عام 2013 من قبل ويليام شو وجريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من 180 ألفاً من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من 180000 سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في 12سوقاً، بما في ذلك أستراليا وبلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وهولندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت قطر والمملكة المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز