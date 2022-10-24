«دو»: إطلاق أول بحث عملي لشبكة النفاذ الراديوي المفتوحة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إطلاق أول بحث عملي لشبكة النفاذ الراديوي المفتوحة «Open RAN». ويستعرض البحث الجديد ملامح مشهد الاتصال باعتماد التقنيات المتطورة لهذه الشبكة مستقبلاً، مع التركيز على الفرص والتحديات المرتبطة بنشر خدمات النفاذ الراديوي في مواقع التصنيع والأعمال. وتعد «دو» جزءاً من تحالف مشغلي خدمات الاتصال في المنطقة، والذي يضم شركة &e المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات» ومجموعة «زين» و«موبايلي» و«بتلكو» و«عمانتل» التي تتعاون في إطار التزامها بتسريع تنفيذ حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة (ORAN).

ويبشر إطلاق هذا البحث، ببداية عصر جديد من التعاون لتطوير حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة. ويتطلع أعضاء التحالف لتكثيف جهودهم التعاونية الهادفة لتسريع عمليات نشر التقنيات المفتوحة على أوسع نطاق، والمساهمة في وضع مسار واضح لدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الاتصال وتقنية المعلومات بالشرق الأوسط. وتتيح هذه الشراكة فرصاً هائلة للمشغلين ومنظومة الاتصال والعملاء، عبر تفعيل دور التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مسارات النمو الاستراتيجي التي تشهدها الابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء إطار مناسب لتبادل أفضل الممارسات والنتائج التقنية ذات الصلة. ومن المؤكد أن يؤدي تبني الحلول الجديدة إلى الارتقاء بمستوى القدرات لبناء شبكات أكثر مرونة، وتوفير حلول مبتكرة مع خفض النفقات ذات الصلة بعمليات نشر شبكات النفاذ الراديوي، وتوفير أحدث الخدمات المبتكرة بسرعة أكبر في الأسواق.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: تلتزم دو بتعزيز ودفع الابتكار عبر شبكات الاتصال لتمكين مسيرة التحول في ظل الانتقال إلى عصر الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تحسين جودة وكفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالمنطقة. ويسعدنا الانتقال إلى المرحلة التالية في مسارنا التعاوني، لتسريع وتيرة الأعمال والمساهمة في نشر حلول تقنية النفاذ الراديوي المفتوحة، والارتقاء بمستويات المرونة والكفاءة والأمن عبر شبكاتنا. وسيوفر التوجه الجديد مجموعة من الفرص والإمكانات للعملاء، والمتمثلة في قدرات البرمجة والأتمتة المتقدمة من الجيل التالي عبر شبكاتنا، وتمكيننا بالتالي من توسيع منظومة شراكاتنا وتسريع نهج الابتكار لتوفير حلول وخدمات أكثر تقدماً، وإصدار ميزات حديثة بشكل أكبر وزيادة القدرة الاستيعابية عند الطلب، بالإضافة إلى اعتماد الأتمتة على نحو أوسع لإدارة وتشغيل العمليات وتقديم حلول مخصصة للعملاء من المؤسسات«.

وتؤكد مذكرة التفاهم بين المشغلين على أهمية الالتزام بنشر حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة عبر أسواق تلك الشركات، ما يوفر الفرصة لمزودي خدمات النفاذ الراديوي التقليدية لاعتماد واجهات وبرامج وأجهزة مفتوحة لبناء شبكات هاتف محمول أكثر مرونةً في عصر شبكات الجيل الخامس. كما يضمن الاتفاق دعم الموردين الجدد في مجال شبكات النفاذ الراديوي للارتقاء بقيمة الخدمات التي يوفرونها من خلال الابتكار، وتحسين أعمال معدات الاتصال وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمزودي خدمات الاتصال، فضلاً عن تقديم خيارات أوسع للمشغلين تتميز بحلول أكثر ابتكاراً مع خفض النفقات ذات الصلة بعمليات نشر شبكات النفاذ الراديوي.

ويستفيض البحث الذي أطلقه التحالف في شرح تفاصيل عملية نشر حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تشكل ملامح المشهد المستقبلي لأعمال مشغلي شبكات الاتصال المتنقلة لمواقع التصنيع والأعمال. ويستعرض التقرير الجهود التعاونية لأعضاء التحالف في تطوير الخدمات الجديدة، عبر إجراء مجموعة من التجارب الميدانية والإشراف على تنفيذ العمليات والتفاعل بشكل حيوي مع الموردين، والمشاركة في وضع وتحديد الأطر التنظيمية للتحقق من فعالية الحلول عبر كافة المجالات، والارتقاء بمستويات الجهوزية وتوجيه حالات استخدام شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة.

وأطلق اتحاد حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة مختبره الأول على مستوى المنطقة والذي بنته شركه»دو" في الإمارات في وقت سابق من العام الجاري. ويهدف المختبر إلى تسريع عمليات اختبار وتنفيذ حلول شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة والتشجيع على التبني المبكر لهذه التقنية، وتطوير منظومة متماسكة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر المنطقة.

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