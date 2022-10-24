اتحاد مصارف الإمارات يستهدف تسريع مسيرة التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم اتحاد مصارف الإمارات ورشة عمل البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع (آر إف آي غلوبال)، المتخصصة في أبحاث وحلول الذكاء المالي.

ويأتي تنظيم ورشة العمل ضمن جهود اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز وتسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي في الدولة، وترسيخ ريادته في تطوير الحلول الرقمية التي تُسهم في تعزيز تجربة العملاء ومواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل تمكين القطاع من مواصلة القيام بدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت الورشة تجربة القطاع المالي والمصرفي بالإمارات في تبني وتطبيق التكنولوجيا المالية والابتكار وتسريع التحول الرقمي، والاستثمارات في تطوير القدرات الرقمية خاصةً ما يتعلق بتأهيل الكوادر المناسبة، وتحسين أساليب التسويق وخدمة العملاء، وبناء منصة رقمية شاملة وسهلة الاستخدام. وفي جلسة حوارية شارك فيها عدد من الخبراء، تم تناول التحول في سلوك المتعاملين وتنامي التحول نحو التجارة الإلكترونية. وفي الجزء الثاني من ورشة العمل، تم تقديم ورقة عن مؤشر أداء التسويق لعدة منتجات مصرفية في أبرز المؤسسات المصرفية، تلتها جلسة حوارية عن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذه العملية في توفير أفضل الخدمات للعملاء والمحافظة عليهم، وتحقيق الربحية.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي بالدولة تبني وتطبيق وابتكار أحدث التقنيات لتسريع مسيرة التحول الرقمي من أجل إثراء تجربة المتعاملين. ونحرص في اتحاد مصارف الإمارات، بالإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي، على توفير الظروف والأطر المناسبة لتعزيز هذه المسيرة، ونُدرك أن عملية التطور تتطلب مواكبة أحدث التوجهات في القطاع لابتكار حلول تلائم متطلبات العملاء، وهو ما يدفعنا لتنظيم وإطلاق المزيد من الفعاليات والمبادرات التي تُسهم في مشاركة المعارف والخبرات وصقل المهارات.

وقال أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: توفر التكنولوجيا المالية هذه الأيام العديد من الأفكار والحلول لتطوير أداء الخدمات المصرفية وتجربة العملاء والتفاعل معهم. المهمة الأساسية للبنوك هي تلبية احتياجات العملاء بأفضل الطرق كفاءة، لذلك وللحفاظ على رضا العملاء يجب أن نقدم حلولاً مبتكرة خصوصاً للشباب وجيل الألفية. وأكد أن الإمارات تتمتع بموقع قوي لتحسين وتسريع مسيرة التحول الرقمي.

وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة ورئيس لجنة التكنولوجيا المالية في اتحاد مصارف الإمارات: تبرز الإمارات كمركز عالمي لقطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، ويمكن للبنوك تعزيز ثقة العملاء المحسنة من المعاملات الرقمية لأنها تتيح المزيد من الشفافية والكفاءة. ويوفر المجال الرقمي الكثير من الفرص للقطاع المصرفي، ولا شك أن التعاون مع قطاع التكنولوجيا المالية سيساهم في تعزيز الامتثال للمعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

وقال محمد خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك الماريه المحلي: من أجل تلبية متطلبات العملاء المتنامية، من المهم ابتكار خدمات وحلول رقمية سهلة الاستخدام، ونقل العمليات المصرفية إلى هذه الحلول بحيث تمكن العملاء من إجراء المعاملات بشكل أسرع ومريح وآمن. ومن المؤكد أن الفضاء الرقمي يشكل مجالاً مهماً لتعزيز التفاعل مع العملاء ونحن نستشرف آفاق المستقبل.

وقال جي. كي. خليل، نائب رئيس أول والمدير العام الإقليمي لماستركارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يستخدم أكثر من نصف المستهلكين في الإمارات المحافظ الرقمية أثناء الدفع من خلال الأجهزة التقنية المتطورة والعملات المشفرة وتسهيلات الدفع الآجل، وهو ما يشير إلى حرصهم على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، ونرى زيادة الاعتماد على الطرق الجديدة للمدفوعات، ونتوقع استمرار هذا التوجه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز