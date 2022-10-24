استكشاف فرص التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة «لوجيس» الحرة في بنما

المصدر: دبي- البيان

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وقع مركز دبي للسلع المتعددة، مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة «لوجيس»، المختصة بالخدمات اللوجستية للسلع الزراعية والجاري العمل حالياً على إنشائها في بنما. ومن المتوقع أن تكون «لوجيس» بمجرد استكمال أعمال تشييدها أكبر منطقة تجارة حرة من نوعها في أمريكا الوسطى واللاتينية.

وسيعمل المركز ومنطقة «لوجيس» معاً بموجب مذكرة التفاهم على تبادل المعرفة والخبرات اللازمة من أجل دعم التطوير المستمر لأسواق السلع المزدهرة في كلتا المنطقتين الحرتين.

وقّع المذكرة أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وساندرو سالسانو، رئيس مجموعة «سالسانو» والمساهم الرئيسي في «لوجيس» بحضور شخصيات من كبار المسؤولين التنفيذيين من مركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة الحرة «لوجيس».

وقال أحمد بن سليم: الشراكة مع لوجيس فرصة كبيرة لفتح ممر تجاري حيوي جديد مع أمريكا اللاتينية. من خلال موقعها الاستراتيجي، تعتبر بنما بوابة بين أمريكا الوسطى والجنوبية، ولذلك تتمتع لوجيس بموقع مثالي لاستضافة أكبر منطقة حرة من نوعها في المنطقة خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الزراعية. ونتطلع لمشاركة خبراتنا وتبادل المعرفة وتعزيز هذه العلاقة على مدى السنوات المقبلة.

وقال ساندرو سالسانو: سعداء بعقد هذه الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة التجارة الحرة الأولى على مستوى العالم. وسنحت لي الفرصة بالتعرف إلى أحمد بن سليم وفريقه منذ سنوات عديدة، وبينما تخطط مجموعة «سالسانو» للتوسع في الشرق الأوسط، يسرنا بناء هذه الشراكة مع منطقة حرة استراتيجية رائدة في السوق، مثل مركز دبي للسلع المتعددة.

وسيعمل المركز مع «لوجيس» على استكشاف الفرص التي من شأنها توسيع نطاق التجارة بين أعضاء المنطقتين الحرتين. كما سيتبادل الطرفان ما لديهما من رؤى حول السوق والتحليلات والتوقعات من أجل دعم تطوير تجارة السلع في كلتا المنطقتين.

وترتبط الإمارات وبنما تاريخياً بعلاقات دبلوماسية وثنائية عبر مختلف القطاعات. وفي ضوء العلاقات الاقتصادية التي تشهد نمواً متسارعاً بين دبي وأمريكا اللاتينية، وخلال ندوة عبر الإنترنت نظمها العام الماضي مكتب تمثيل غرفة تجارة وصناعة دبي في بنما، دعا خوسيه أليخاندرو روجاس، وزير الاستثمار الخاص في بنما، الشركات الإماراتية إلى الاستفادة من بنما باعتبارها بوابة عالمية لتوسيع نطاق حضورها وانتشارها في أمريكا اللاتينية. وبفضل موقعهما الاستراتيجي في قلب طرق التجارة الدولية، هناك فرص كبيرة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين الإمارات وبنما.

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