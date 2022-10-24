شراكة لـ«دبي المالي العالمي» مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي عقد شراكة استراتيجية لمدة عام مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، وذلك قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 بمدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، حيث سيشهد اجتماع قادة العالم من القطاعين العام والخاص ويمكنهم من التواصل بشكل فعّال مع الشركاء لإحراز التقدم المنشود في القضايا المتعلقة بالمناخ.

ومع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 وكون مركز دبي المالي العالمي مساهماً فعّالاً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، فإن المركز سيكون مثالاً يُحتذى به في مجال الاستدامة بإعلانه عن عقد شراكة استراتيجية على هذا القدر من الأهمية ضمن التحضيرات لمؤتمر الأطراف، حيث تم إطلاق هذه المبادرة لتمتد لفترة تزيد على العام لتكثيف الجهود وصولاً لموعد انعقاد المؤتمر.

جهود

وسيقود مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية الجهود لإحداث تغيير في قطاع التمويل حول العالم بما من شأنه أن يسهم في الوصول إلى الحياد المناخي، وإطلاق العنان لإمكانات التمويل الإسلامي، وطبيعة التمويل وتنوعه، وتمويل أهداف التنمية المستدامة. وبكونه المركز المالي المضيف لبرنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 بالشراكة مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، سيدعم مركز دبي المالي العالمي سلسلة من عمليات إطلاق التقارير والاجتماعات والمشاركات المجتمعية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتم إطلاق الشراكة في مركز دبي المالي العالمي مع عرض تقديمي رئيسي قدمته سوزان رايس، إحدى أكثر النساء نفوذاً في المجال المصرفي، ورئيسة المجموعة التوجيهية العالمية لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية. وهي أول امرأة تترأس بنك مقاصة في المملكة المتحدة، وتترأس أيضاً مجلس ثقافة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، كما عملت لمدة سبع سنوات مديرة غير تنفيذية لبنك إنجلترا.

كما استمع الحاضرون إلى الدكتور عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وإقبال خان، الرئيس التنفيذي لشركة فجر كابيتال.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسر المركز ومبادرة التمويل الأخلاقي العالمية أن يكون قطاع الخدمات المالية السباق في إطلاق برنامج يتوافق مع أجندة مؤتمر الأطراف COP28 لحكومة الإمارات. وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية بمثابة ركيزة أساسية تعزز منظومة مبادرات مجتمعات التمويل العالمية المتعلقة بأهم قضايا المناخ المُلحة. ويتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مثالية تؤهله ليكون مركزاً مالياً مضيفاً لبرنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف نظراً للتقدم الذي أحرزناه بالفعل وسنواصل تحقيقه في الأمور المتعلقة بالمناخ مع عملائنا، كما نتطلع إلى العمل مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وكبار أعضاء المجتمع المالي المحلي والإقليمي والدولي لتبني هذه المبادرة وإحداث تغيير حقيقي وملموس.

وقال عمر شيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية: «تسعى حملة الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 إلى تشجيع ودعم المؤسسات المالية في الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ الفعلي والقياس وإعداد التقارير. إن الرؤية المنهجية لكل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي كوجهة مالية عالمية المستوى هو أمر بالغ الأهمية لتشجيع القطاع المالي الإقليمي على زيادة وعيه البيئي والتزامه بتحقيق أهداف مؤتمر الأطراف».

وتتماشى الشراكة مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 وتعكس التقدم الذي أحرزته في الارتقاء بسمعة دبي كمركز مالي مستدام رائد في المنطقة وذلك من خلال رئاسة المركز لمجموعة عمل التمويل المستدام في دبي التي تأسست في عام 2019. وتتكامل مبادرة الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 مع أداة التقييم الذاتي لمجموعة عمل التمويل المستدام في دبي التي أطلقت أخيراً لقياس مدى نضج سياسات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

وكانت حملة الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 السابقة الخاصة بمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية تلقت الدعم من قبل مؤسسة مدينة لندن ووقع عليها العديد من الأطراف من بينها 20 مؤسسة مالية تمثل أصولاً بقيمة 2 تريليون جنيه إسترليني لدفع التمويل نحو التغيير الإيجابي في مؤتمر الأطراف COP26 الذي انعقد في غلاسكو.

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