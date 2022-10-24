1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 481 مبايعة بقيمة 1.58 مليار درهم منها 40 مبايعة أراض بقيمة 549.42 مليون درهم و441 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 300 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 101 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعتين بقيمة 301 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 158 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 178.19 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 72.7 مليون درهم و54 رهن فلل وشقق بقيمة 105.49 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة السطوة بقيمة 22 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 39.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 16 مليون درهم.

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