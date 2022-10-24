4.65 مليارات درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري بنهاية سبتمبر بنمو 22 %

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك أبوظبي التجاري نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى 2022، حيث ارتفع صافي الأرباح 22% ليصل إلى 4.65 مليارات درهم. وزاد صافي الدخل من الفوائد 10% ليصل إلى 7.27 مليارات والدخل من غير الفوائد 13% إلى 2.66 مليار درهم.

ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 11% ليصل إلى 9.94 مليارات درهم. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 9% لتصل إلى 6.35 مليارات درهم. وانخفض صافي المخصصات بنسبة 20% ليصل إلى 1.58 مليار درهم. وارتفع إجمالي الأصول 10% مقارنة مع نهاية العام الماضي إلى 486 مليار درهم. وبلغ صافي القروض والسلفيات للعملاء 251 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022، بارتفاع 3% (أو بمبلغ 7 مليارات درهم) مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء 14% (أو بمبلغ 37 مليار درهم) مقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 302 مليار درهم. وارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 5% (أو بمبلغ 7 مليارات درهم) مقارنة مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 160 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022، حيث شكلت نسبة 53% من إجمالي ودائع العملاء. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.44% كما بلغت نسبة الشق الأول 12.60%.

الربع الثالث

وبالنسبة لنتائج للربع الثالث فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 25% ليصل إلى 1.59 مليار درهم. وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 21% ليصل إلى 3.51 مليارات والأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 20% لتصل إلى 2.26 مليار.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تحقيق صافي أرباح قياسية 4.65 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2022، بزيادة 22% مقارنة مع العام الماضي، يجعل العائد على متوسط حقوق المساهمين 13%.

وأكد مواصلة البنك مسيرة نموه القوي وتنفيذ استراتيجيته بانضباط، مما مكننا من مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها البيئة الاقتصادية حول العالم، والتي اتسمت بالضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة. وتعكس النتائج القوية العديد من المؤشرات المهمة التي تم التركيز عليها في أدائنا المالي، والتي تشمل مواصلة تعزيز وتنويع الإيرادات، وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما سجّل البنك نمواً في القروض بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه، نتيجة زيادة القروض للقطاعات الاقتصادية المستهدفة. وفي الوقت ذاته، حافظ البنك على مكانته القوية وقدرته على تنمية ودائع العملاء.

وقال: تواصل مختلف قطاعات الأعمال لمجموعة بنك أبوظبي التجاري برامجها في تسريع وتيرة التحول الرقمي لضمان تقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء، والذي ينعكس جلياً في نمو قاعدة عملائنا وتعزيز تعاملاتهم مع البنك. وسجل تطبيق «حيّاك» أرقاماً قياسية في عدد العملاء الجدد الذين انضموا إلى البنك رقمياً، حيث تم فتح أكثر من 66,000 حساب مصرفي جديد خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين تجاوز عدد المشتركين في تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية المليون مشترك. ومن جهة أخرى، استقطب تطبيق مصرف الهلال المتكامل أكثر من 157,000 مستخدم منذ إطلاقه في شهر فبراير 2022. كما حقق بنك أبوظبي التجاري – مصر، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 46% خلال الأشهر التسعة من العام الجاري نتيجة استثمارنا المتواصل في دعم التحول الرقمي.

وأضاف: فخورون بتصنيف البنك ضمن قائمة أفضل جهات التوظيف في العالم للعام 2022 حسب مجلة فوربس، حيث تم إدراج البنك ضمن الشركات التسعة المختارة على مستوى الشرق الأوسط والمؤسسة المصرفية الوحيدة في دولة الإمارات، والذي جعلنا في مصاف المؤسسات العالمية التي تُعنى بتطوير الكوادر البشرية وتفعيل دورهم في دعم النمو المستدام، والمساهمة في المسؤولية المجتمعية. وجاءت هذه النتائج الجيدة والأداء القوي على الصعيدين التشغيلي والمالي، لتعزز قدرة البنك على التكيّف في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق المزيد من الإسهامات في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع الطموحات الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: لعلّ أحد أبرز إنجازاتنا لهذا العام هو دمج إطار عمل محدّث للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجية البنك المؤسسية. وفي سبتمبر الماضي، اتخذ البنك خطوة مهمة بإصدار أولى سنداته الخضراء، مستفيداً من طلب المستثمرين القوي لجمع 500 مليون دولار أمريكي من أجل دعم تمويل الأعمال والمشاريع منخفضة الانبعاثات الكربونية. وبفضل نهج البنك القوي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تم إدراج الإصدار الأول من هذه السندات على مؤشر «بلومبرغ» و«أم أس سي آي» للسندات الخضراء.

وأضاف: تقديراً للتقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، عمدت وكالة التصنيف الرائدة عالمياً «ساستيناليتيكس» إلى ترقية تصنيف البنك على مؤشر تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ليتصدر بذلك تصنيف البنوك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، صنّفت «ساستيناليتيكس» البنك حالياً ضمن البنوك العشر الأكثر كفاءةً على مستوى العالم في إدارة المخاطر المتعلقة بخصوصية وأمن البيانات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز