إينوك تفتتح محطتين في الجزات والسمحة بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مجموعة إينوك محطتي خدمة جديدتين في منطقتي الجزّات والسمحة بإمارة الشارقة، لترفع بذلك عدد محطات الخدمة إلى 22 محطة في الإمارة، و181 محطة في كل أنحاء دولة الإمارات.

ويأتي افتتاح المحطتين الجديدتين تماشياً مع خطط مجموعة إينوك لتوسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها. وقد حرصت المجموعة على افتتاح المحطتين الجديدتين في مواقع استراتيجية، إذ تقع محطة الخدمة الأولى في منطقة السمحة على طريق خورفكان السريع، وتلبي احتياجات السياح والمقيمين الذين يزورون الإمارات الشمالية، بينما تلبي محطة الخدمة الثانية الواقعة في منطقة الجزّات السكنية احتياجات المجتمع والزوار لمواقع الجذب المجاورة مثل حديقة الحزام الأخضر للسيدات وقرية الشعب وقصر الثقافة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «ينسجم افتتاحنا لمحطتي الخدمة الجديدتين في إمارة الشارقة مع خططنا التوسعية المتواصلة بهدف تلبية احتياجات عملائنا من خدمات التزود بالوقود على صعيد الإمارة وفي سائر أنحاء دولة الإمارات، كما يعكس التزامنا بدعم تطوير البنية التحتية في الدولة. نحن في إينوك حريصون على المساهمة بدور بارز ضمن جهود الإمارات في تطوير مسيرة التنمية الوطنية ونتطلع قدماً لترسيخ حضورنا في قطاع التجزئة لتعزيز الاقتصاد الوطني».

تبلغ المساحة الإجمالية لمحطة الخدمة الأولى في منطقة السحمة 4,645 متراً مربعاً وتضم ساحة للتزود بالوقود فيها 3 حارات و6 مضخات لتعبئة الوقود، فضلاً عن ساحة لتعبئة الديزل فيها حارة واحدة ومضخة واحدة للتعبئة، كما زُودت المحطة بخمسة خزانات وقود بسعة 15,000 جالون، وتضم متجر «زووم» وثلاثة مطاعم.

وتبلغ مساحة المحطة الثانية الواقعة في منطقة الجزّات 2,599 متراً مربعاً، وتربط الطرق الرئيسية في الشارقة بما في ذلك شارع الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، وشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وشارع الشيخ محمد بن صقر القاسمي، وشارع الشيخ خالد بن محمد القاسمي. وتحتوي المحطة على ساحة للتزود بالوقود فيها 3 حارات و6 مضخات لتعبئة الوقود و4 خزانات وقود بسعة 15,000 جالون ومحطة لشحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى متجر صغير للمشروبات والوجبات السريعة ومطعمين.

وشُيّدت كلتا المحطتين وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، كما زوّدت بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. تشتمل المحطتان على أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان. ويمكن للعملاء في جميع محطات خدمة إينوك، ومن بينها المحطتان الجديدتان في الشارقة، الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت «Yes» عبر كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود، وخدمات السيارات أو عند الشراء من المتاجر الصغيرة.

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