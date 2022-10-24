200 جهة و20 ألف زائر متوقع لمعرض أبوظبي للطيران 1 ـ 3 نوفمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يجتمع رواد قطاع الطيران في أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر، وذلك خلال النسخة العاشرة من معرض أبوظبي للطيران، الذي سيحظى بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات والهيئات المتخصصة في الطيران العام، وخطوط الطيران، والمطارات وهيئات الطيران والطيران المدني، وشركات تكنولوجيا الطيران والشحن، والكثير غيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع.

وستكون مطارات أبوظبي الجهة المُشغلة للمطارات الخمسة في أبوظبي المضيف الرسمي للمعرض الذي سيشمل مساحة عرض تبلغ 80 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تشارك فيه 200 جهة من رواد قطاع الطيران، منها: داسو، جلف ستريم، سيروس، سند، طيران أبوظبي، رويال جت، فالكون لخدمات الطيران، «القابضة»، إيرو، وجلوبال إير نافيجيشن سيرفيزيز.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: استضافة معرض أبوظبي للطيران يُجسد التزام إمارة أبوظبي بتمكين وتطوير قطاعي الطيران والفضاء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك لما لهما من دور مهم في تسهيل التواصل والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. وهذا العام نحتفل بالعام العاشر لمعرض أبوظبي للطيران، الذي أصبح أحد أبرز الأحداث في مجال الطيران، مما يُرسّخ المكانة المتميزة للإمارة في الخارطة العالمية لقطاعي الطيران والفضاء«.

وشهد معرض أبوظبي للطيران الذي يقام مرة كل عامين توقفاً بسبب الجائحة. وهذا العام يتوقع أن يزور الحدث أكثر من 20,000 شخص من جميع أنحاء العالم. حيث سيناقش خبراء الطيران أحدث التطورات في هذا المجال، كما سيتضمن المعرض للمرة الأولى منتدى فكرياً خاصاً بشؤون الطيران، بالإضافة لبيئة مريحة للاجتماعات الفردية.

وقال المهندس جمال الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي:»نفخر بتاريخنا الطويل في استضافة معرض أبوظبي للطيران بفضل الدعم الذي قدمته لنا قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للطيران والسياحة والتجارة على الصعيد العالمي. ونتطلع قُدماً لاستقبال روّاد قطاع الطيران في معرض أبوظبي للطيران، الذي سيتضمن الكشف عن العديد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة التي من شأنها أن تسهم في ازدهار القطاع ونمو اقتصاد أبوظبي".

ويُعد المنتدى الفكري الخاص برواد القطاع إضافة جديدة لأنشطة معرض أبوظبي للطيران هذا العام، وقد استقطب بالفعل أكثر من 80 متحدثاً من خبراء القطاع ممن سيناقشون العديد من الموضوعات المهمة والتي تشمل نمو ومستقبل الشحن الجوي، ودور وأهمية التدريب في قطاع الطيران وتطويره، والطيران المُستدام، ودور المرأة في الاستدامة بمجال الطيران، وإدارة الحركة الجوية وأمن المطارات، وصيانة وترميم وتشغيل الطائرات، ومستقبل الصيانة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وخدمات البيع بالتجزئة في المطارات، وطائرات eVTOL الهجينة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران عقب الجائحة.

سيقدم المعرض، أحدث الابتكارات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة، وطائرات الهليكوبتر، والخدمات الخاصة بطائرات الإيجار، ومعدات وخدمات المطارات، والأنظمة الإلكترونية الخاصة بقطاع الطيران، والتأمين والتمويل. وسيتوفر عدد من المنصات العلوية للوفود والزائرين للاستمتاع بمشاهدة الطائرات التجارية، إضافة إلى عروض جوية يقدمها فريق الفرسان، التابع للقوات الجوية لدولة الإمارات.

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