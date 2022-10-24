شراكة بين «دوبال القابضة» و«إمداد» لتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في مجالات السلع والتعدين والطاقة والصناعة؛ و«إمداد»، مجموعة الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية؛ مذكرة تفاهم لاستكشاف المشاريع التي تهدف إلى تعزيز قطاع إعادة التدوير والاستدامة في دولة الإمارات والاستثمار فيها.

وقع الاتفاقية جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، وأحمد بن فهد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة «دوبال القابضة»، خلال حفل أقيم في مقر شركة دوبال القابضة في مدينة دبي الطبية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم «دوبال القابضة» و«إمداد» بإنشاء إطار للتعاون المؤسسي من أجل دراسة المبادرات الجديدة للمشاريع الصديقة للبيئة في الإمارات، بما في ذلك الاستثمار المشترك في مثل هذه المشاريع وتطويرها لدعم مبادرات الاستدامة لحكومة دبي.

وقال لوتاه: نمتلك في إمداد سجلاً حافلاً في مجال الاستدامة، وذلك من خلال منتجاتنا وممارساتنا الصديقة للبيئة، فضلاً عن جهودنا لرفع مستوى الوعي البيئي. ونسعى إلى تعزيز هذا الالتزام من خلال شراكتنا مع «دوبال القابضة»، وذلك من خلال البناء على علاقاتنا طويلة الأمد معها. وستسهم المشاريع الجديدة واسعة النطاق لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها واستعادة الطاقة المخطط لها في منشأة «فرز»، في جهود الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق أهداف التنمية الخضراء، تماشياً مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات واستراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات 2021-2041 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وقال بن فهد: «نعمل باستمرار على تعزيز التقنيات المستدامة من أجل المساهمة في مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق اقتصاد دائري. وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة تأتي في إطار جهودنا لاستكشاف آفاق جديدة من شأنها تعزيز اقتصاد الدولة والتنمية الشاملة ضمن قطاع الاستدامة. ونهدف من خلال شراكتنا مع «إمداد» إلى مساعدة دبي على تحقيق هدفها المتمثل في عدم إرسال أية نفايات إلى مدافن النفايات بحلول عام 2030. كما يتماشى هذا التعاون مع التزامنا بتقييم وتمويل المبادرات والمشاريع التي تساعد على تحقيق استراتيجية دبي الصناعية 2030 واستراتيجية دبي للطاقة 2050، مما يجعل الإمارة جهة رائدة في هذا المجال الناشئ على مستوى العالم».

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