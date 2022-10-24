معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2022 ينطلق نوفمبر المقبل

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة دول العالم التي وضعت استراتيجية مستدامة لتمكين أصحاب الهمم على أكثر من صعيد.

وقال سموه:" هناك جهود رائعة تبذلها الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لبناء مجتمع دامج لأصحاب الهمم وأسرهم، ضمن إطار السياسة الوطنية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة لضمان حصولهم على الفرص والخبرات وأنماط الحياة المميزة المتاحة لأي فرد آخر في بلدنا".

وأعرب سموه عن سعادته بحجم الاهتمام والمشاركة الدولية والمحلية في معرض إكسبو أصحاب الهمم في دورته الرابعة كمنصة عالمية لعرض أرقى التقنيات والبرامج التأهيلية التي تعتبر مهمة جدا لأصحاب الهمم وتعزيز التعاون بين الدول من أجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحاتهم.

مشيرا سموه إلى أن مشاركة مبادرة (العيش باستقلالية)، من تنظيم اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين (اليونيدو)، تعد إضافة نوعية لهذا الحدث لجهة أتاحت الفرصة للتعرف على قدرات المبتكرين العرب وكيفية توجيه مبتكراتهم لخدمة الملايين من أصحاب الهمم في دول المنطقة، وتأهيلهم ليكونوا جزءا من بيئة الأعمال والمشاريع التي تدعم توجهاتهم نحو المزيد من الاعتماد على أنفسهم كأصحاب أعمال ناجحين.

من جانبه أعرب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العربي الدولي الهام، الذي يمثل انطلاقة نوعية، تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط في الدول العربية، بل في العالم كله، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على رعايته المستمرة لهذا المعرض الدولي الهام، والذي سوف تُطلق خلاله مبادرة "العيش باستقلالية"، التي تمثل خطوة إضافية مهمة، في إطار عمل جامعة الدول العربية، ضمن جهودها الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا المجال، أشاد أبو الغيط بالتعاون الوثيق مع اتحاد الغرف العربية ومبادرته كممثل للقطاع الخاص، لتعزيز العيش الكريم باستقلالية لهذه الفئة الهامة، وذلك من خلال برامج تكنولوجية ومشروعات ريادة الأعمال المميزة التي تستهدف كافة أنواع الإعاقات.

وأعرب الأمين العام أن مبادرة "العيش باستقلالية"، تمثل محوراً هاماً في مبادرته لإعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، والتي تخدم تلك الفئة الهامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، بما يرسخ حقوقها ويدعم بشكل فاعل الجهود الرامية إلى إدماجها الكامل في المجتمع، وكذلك تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية ذات الصلة.

مبادرة العيش باستقلالية

وكانت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة العربية قد أطلقت بدعم من الجامعة العربية وبالتعاون مع منظمة اليونيدو فرع البحرين، (مبادرة العيش باستقلالية) ووقعت اتفاقية تعاون مشترك مع إدارة معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، في 30 مارس الماضي بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد ومعالي أحمد أبو الغيط، بهدف عرض مبتكرات المبتكرين العرب خلال المعرض لدعم التقنيات التي تخدم أصحاب الهمم.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع المبتكرين العرب على صنع أنظمة وبرامج وتكنولوجيا متطورة لخدمة ذوي الاحتياجات ضمن مسابقة تخضع لمعايير رفيعة، يتم بموجبها اختيار التقنية الأكثر ملاءمة لاحتياجات أصحاب الهمم والعمل على إيجاد التمويل اللازم لها.

تشارك العقول والفرص لخدمة أصحاب الهمم

وقال غسان سليمان امهز الرئيس التنفيذي للمعرض: " نحن فخورين بما يحققه المعرض من إنجازات على طريق توفير أرقى التقنيات لأصحاب الهمم الذين يبلغ عددهم نحو 50 مليونا في الشرق الأوسط ونشكر الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي تساهم من خلال للمعرض، في توفير حياة أفضل لهذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا وتساعد على تمكينهم على كافة المستويات".

وأضاف "أن تشارك العقول والفرص لخدمة أصحاب الهمم، هو جزء من رؤية هذا المعرض الذي يعكس الاهتمام الاستثنائي الذي تبذله دولة الإمارات وبقية دولة المنطقة لتوفير الحياة الكريمة لهذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا، وتمكينهم من العيش باستقلالية والعمل على استقطاب أرقى التقنيات التي تلعب دورا حاسما في جعل حياتهم أفضل ".‬‬‬‬

منتجات مبتكرة لخدمة كافة الإعاقات

وتشهد دبي ما بين (15 – 17) نوفمبر المقبل، انطلاق العرض الأوسع والأكثر إثارة للإعجاب لمنتجات التكنولوجيا المساعدة المبتكرة وخدمات إعادة التأهيل، من خلال معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2022 في دورته الرابعة التي سوف تركز على ضمان الوصول إلى المنتجات والخدمات لتعزيز قدرات الأشخاص من أصحاب الهمم.

وسوف يتحول المعرض الذي يعتبر الاضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا وشبه القارة الهندية، إلى أضخم منصة لمصنعي وموزعي المنتجات المساندة، علاوة على الهيئات الحكومية ومراكز إعادة التأهيل والمراكز الصحية والتعليمية التي تتعامل مع أصحاب الهمم. ويمثل المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي (القاعات 5 -6- 7) الحل الأمثل للوفاء بتطلعات وتوقعات أكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم يقيمون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتوقع شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض المنظمة للحدث، أن يرتفع عدد الشركات والمراكز المشاركة في المعرض من الجهات الحكومية والخاصة إلى 250 عارضا من 50 دولة وأن يستقطب أكثر من 10 آلاف زائر مختص من مختلف دول العالم.

4500 تقنية عالمية

تلعب التقنيات المتقدمة التي يصل عددها إلى أكثر من 4500 تقنية عالمية، تخدم الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، دورا حاسما في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون ما بين 10-15% من سكان كل دولة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أعداد هذه الشريحة بنحو مليار نسمة حول العالم في الوقت الراهن ومن المتوقع ارتفاع أعدادهم إلى 2 مليار نسمة في العام 2050 نتيجة التقدم في السن والحروب والاعتلال الصحي والفقر ونقص الخدمات وغيرها من الأسباب.

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