دناتا للسفريات تحصد سبع جوائز في حفل «جوائز السفر العالمية»

المصدر: البيان

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نالت مجموعة "دناتا للسفريات"، أعرق مقدّم لخدمات السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، سبع جوائز في نسخة الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية لعام 2022.

وتشمل الألقاب التي حصلت عليها مجموعة دناتا للسفريات كلاً من: وكيل عموم المبيعات للناقلات الجوية الرائد في الشرق الأوسط (دناتا لخدمات التمثيل)، شركة سفريات الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط 2022 (دناتا لإدارة السفريات)، شركة إدارة السفر الرائدة في البحرين 2022 (دناتا لإدارة السفريات)، ووكالة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية 2022 (دناتا للسفريات).

ومن أبرز الجوائز التي نالتها مجموعة دناتا للسفريات في جوائز صناعة السفر هذا العام، فوز المغامرات العربية في ثلاث فئات للعام الثالث على التوالي، وهي: الشركة الإماراتية الرائدة في إدارة الوجهات 2022، وشركة رحلات السفاري الصحراوية الرائدة في الإمارات 2022، والمنظم السياحي الرائد في الإمارات 2022.

وكانت شركة "المغامرات العربية" قد نالت مؤخراً جائزة "خيار المسافرين لعام 2022" من موقع تريب أدفايزر، وذلك لتوفيرها أفضل رحلات السفاري الصحراوية وتجارب المدينة وبرامج السياح في الإمارات العربية المتحدة. وتستند الجائزة على آراء وملاحظات تجمع من المسافرين من مختلف أنحاء العالم. وتواصل "المغامرات العربية" تطوير فريقها وعروضها الأساسية، التي تشمل أيضاً خدمات الرحلات البحرية والفعاليات، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الجديدة والتحسينات على مجموعتها الحالية المتوفرة طوال موسم الشتاء المقبل.

وقال جون بيفان، نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات: "تدعم علامات مجموعة دناتا للسفريات جميع متطلبات المسافرين وشركات السفر في الشرق الأوسط، بما في ذلك خدمات السفر الترفيهية والشركات، وخدمات التمثيل المحلي لمجموعة من الفنادق حول العالم، وشركات الطيران وغيرها. لا شك في أن جوائز السفر العالمية السنوية لها مكانةٌ عالميةٌ مرموقةٌ، ونحن فخورون بإنجازاتنا، حيث نواصل الابتكار والنمو لدعم السوق المحلية والإقليمية من خلال مجموعة من الخدمات الحائزة جوائز".

وتهدف جوائز السفر العالمية إلى تقدير ومكافأة التميز في جميع قطاعات السفر والسياحة والضيافة. وتُمنح الجوائز نتيجة تصويت متخصصي السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم.

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