"إمباور" تعتزم بيع 10% من أسهمها في طرح عام أولي هذا العام

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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تعتزم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، طرح 10% من أسهم الشركة، للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، في رابع عملية خصخصة تقوم بها حكومة الإماراة خلال العام الجاري كجزء من خطة لتعزيز أحجام التداول في السوق

وأشارت الشركة في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب تقدر بمليار سهم، وتسعى الشركة إلى جمع ما يصل إلى 700 مليون دولار من الطرح العام الأولي في سوق دبي، حيث تسارع الشركات للاستفادة من الطلب القوي على الإدراجات في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن معالي سعيد الطاير رئيس مجلس إدارة "إمباور" رسميا نية إدراج الشركة في سوق دبي المالي وإتاحة مليار سهم للاكتتاب بقيمة اسمية قدرها 10 فلوس للسهم الواحد وتمثل الأسهم ما نسبته 10% من إجمالي راس مال "امباور".

وبينت الشركة، أن الطرح يتضمن بيع الأسهم الحالية المملوكة إجمالا من "ديوا" وشركة الإمارات باور المملوكة لشركة دبي القابضة حيث تبيع ديوا 7% والامارات للطاقة 3% من الاسهم خلال عملية الطرح.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إمباور، أحمد بن شعفار، أن اكتتاب الشركة محطة استثنائية في مسيرة الشركة الناجحة.

والجدير بالذكر، أن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تمتلك نحو 70% من أسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

وتتوقع "إمباور" دفع 850 مليون درهم كحد أدنى من الأرباح سنوياً في أول عامين ماليين بعد الاكتتاب العام، موضحة في بيان سابق أن سياسة توزيع الأرباح المقترحة تقوم على توزيع أرباح نصف سنوية بدفع الأرباح مرتين في كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر، بعد الاكتتاب العام.

ويتولى كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال والمجموعة المالية هيرميس هما المديران الرئيسيان للاكتتاب العام.

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