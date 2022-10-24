33 % نمو أرباح «بنك أم القيوين» في 9 أشهر
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ارتفعت أرباح «بنك أم القيوين الوطني» 33% إلى 259.9 مليون درهم (0.13 درهم/ للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى مقارنة بأرباح قدرها 194.7 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2021. وارتفعت أرباح البنك 50 % خلال الربع الثالث إلى 94.6 مليون درهم.
وجاء ارتفاع الأرباح نتيجة تراجع مخصص انخفاض القيمة 42 % إلى 9.0 ملايين درهم مقابل 15.6 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 25 % لتصل إلى 344.8 مليون درهم مقابل 276.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.