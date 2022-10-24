مبيعات قياسية لعقارات نخلة جميرا

المصدر: دبي - بشار باغ

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عززت نخلة جميرا موقعها في الخريطة العقارية العالمية بوصفها وجهة جاذبة للأثرياء الباحثين عن أفضل صفقات العقارات الفاخرة.

ورصدت «البيان» من تحليل لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن نخلة جميرا سجلت 2177 صفقة بيع عقارية بقيمة 19 مليار درهم من يناير حتى 21 الجاري، لتستحوذ بذلك على 9.5% من مجمل قيمة مبيعات العقارات في الإمارة في هذه الفترة الذي بلغ 200 مليار درهم، وبذلك تحقق مبيعات تجاوزت مجمل ما تم تسجيله في العامين الماضيين، إذ بلغت مبيعات عقارات نخلة جميرا العام الماضي 14.33 مليار درهم، بالإضافة إلى 3.5 مليارات درهم في 2020.

وشملت المبيعات العام الجاري 6.94 مليارات درهم قيمة صفقات بيع عقارات على الخريطة لـ704 وحدات من الشقق السكنية والشقق الفندقية والغرف الفندقية، إضافة إلى 12.21 مليار درهم قيمة صفقات بيع لـ1473 عقاراً من الأراضي والفلل والشقق.

وشهدت نخلة جميرا 11 صفقة بيع عقارية تتجاوز قيمة كل منها حاجز 100 مليون درهم، ويأتي في مقدمتها القصر الذي اشتراه الملياردير الهندي موكيش أمباني في نخلة جميرا وتصدرت قائمة أغلى العقارات في دبي بقيمة 600 مليار درهم، وتليه صفقة بيع أرض بـ500 مليون درهم، بالإضافة إلى فيلا كاسا ديل سول التي طورتها شركة ألباغو العقارية بقيمة 302.5 مليون درهم، وجاءت في المرتبة الثالثة صفقة أبرمتها «ريلاينس اندستريز» الهندية التي يمتلكها امباني لشراء فيلا في نخلة جميرا بقيمة 280 مليون درهم.

أما أغلى شقة فتم بيعها في مشروع أتلانتس ذا رويال بقيمة 163.4 مليون درهم، تلتها في المراتب الثانية والثالثة والرابعة شقق في مشروع سيكس سينسز رزيدنسز ذي بالم بصفقات بلغت قيمتها 92 مليوناً و89.5 مليوناً و87 مليون درهم على التوالي، وفي المرتبة الخامسة جاءت شقة في «وان أت ذا بالم» بقيمة 85 مليون درهم.

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