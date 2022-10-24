سوق الإمارات العقاري يدعم صناعة الطلاء العالمية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد مشاركون في معرض «الخليج للطلاء» 2022 في نسخته الأولى، والذي أقيم بإكسبو الشارقة، أن المعرض يعد منصة استثنائية لكبار صنّاع وموردي منتجات الطلاء والمعدات والآلات والمواد الكيميائية والخدمات في قطاع الدهانات والصناعات التحويلية للوصول إلى السوق الإقليمية في الشرق الأوسط، كما يعد بيئة أعمال خصبة لرجال الأعمال والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات في قطاع صناعة الطلاء، إلى جانب مد جسور التعاون بين أطراف هذه الصناعة من صنّاع ومنتجين وموردين لتبادل الخبرات والرؤى وعقد العديد من الصفقات المميزة، مبينين أنه يعرف بمنتجاتهم من مختلف أنواع الطلاء، خصوصاً أن السوق الإماراتي في مجال العقار يشهد تطوراً كبيراً، حيث انتظمت العديد من المشاريع العقارية العملاقة في مختلف مناطق الدولة، ما يشجع المستثمرين العاملين في مجال صناعة الطلاء على إنتاج مختلف أنواع الطلاءات.

فرصة

وأكد أيمن إبراهيم المدير الإداري لشركة (فينكس) ومقرها جمهورية مصر العربية، أن (فينكس) لديها مقر في الإمارات توزع من خلاله منتجاتها إلى كل دول المنطقة، كما أن المصنع يعد الوحيد في الشرق الأوسط الذي ينتج مختلف أنواع الدهانات، كما أن عملية التصدير تتم إلى 20 دولة عربية وأفريقية، والسوق الإماراتي يعد أكبر منطقة نصدر لها مختلف أنواع الطلاء، وتتم عملية التصدير من الإمارات إلى كل من تركيا والسعودية والأردن ولبنان وإلى العديد من الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن حجم التصدير السنوي إلى الإمارات من مختلف أنواع الدهانات يتجاوز 6 ملايين دولار، كما يعد معرض الطلاء فرصة للمنتجين للتعريف بمختلف أنواع الدهانات التي يصنعونها.

14 مصنعاً

وقالت دعاء محمد مديرة المبيعات بشركة (روها ميدل إيست) ومقرها في المنطقة الحرة بعجمان، إن الشركة لديها 14 مصنعاً حول العالم، إضافة إلى مكاتب للتوزيع، كما أن الشركة تنتج العديد من الألوان التي تستخدم في تصنيع المواد الغذائية، وكذلك الألوان التي تستخدم في المواد الصناعية، كما أن التوزيع السنوي للشركة داخل الدولة يبلغ مليوني درهم، لافتة إلى أن التواجد والمشاركة في مثل تلك المعارض ستعرف بمشاريعهم الإنتاجية التي يصنعونها وبالتالي عرضها أمام أكبر شريحة مهتمة من المستثمرين والأفراد الباحثين عن أحدث أنواع الطلاءات لمساكنهم العصرية والتي تلبي طموحاتهم.

80 ألفاً

من جانبه أكد فرانك ليمان من شركة ليمان الألمانية، أن الشركة متواجدة في السوق الإماراتي منذ العام 1993، كما أن هناك العديد من العملاء على مستوى دول المنطقة يتم التوريد إليهم، لافتاً إلى أن لديهم ماكينات حديثة لإنتاج مختلف أنواع الطلاء متعدد الاستخدامات، وأن سعر الماكينة يبلغ 80 ألف دولار، وهي ذات 4 خطوط للإنتاج، كما أن المعرض يتيح للشركات المحلية والإقليمية والمختصين الاطلاع على أحدث الابتكارات والأفكار والمنتجات المعروضة التي من شأنها أن تساعدهم على تعزيز إنتاجها، في ظل مشاركة علامات تجارية تمثل قطاعاً واسعاً من رواد صناعة الطلاء على مستوى العالم.

تقنيات

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الخليج للطلاء الذي يمثل امتداداً للفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة نجح في المساهمة بتعزيز مبيعات قطاع صناعة الطلاء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجهات الدولية المشاركة لاكتشاف الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة في هذا القطاع، إلى جانب زيادة كفاءة وإنتاجية الشركات المحلية والإقليمية من خلال إتاحة الفرصة لها للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في صناعة الطلاء وأحدث تقنيات صناعته المستقبلية واختبار الأجهزة والمعدات بشكل مباشر، مبيناً أنه من المتوقع أن تنفق الدولة نحو 1.3 تريليون درهم حتى عام 2038 لتطوير الطرق والمرافق والبنى التحتية الجديدة.

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