دبي وجهة شركات الذهب والمجوهرات العالمية

المصدر: دبي- البيان

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تعتزم «مجوهرات حنيف» الهندية العالمية، التوسع في الإمارات، بافتتاح أول متجر لها داخل سوق الذهب في ديرة دبي، الوجهة الأكثر شهرةً في المدينة في هذا المجال.

وافتتاح المتجر الرئيس في دبي، يحمل معه الإرث الراقي والعريق لهذه العلامة التجارية الرائدة في قطاع الذهب والألماس، ويجسد ريادتها في ابتكار المجوهرات المصمّمة حسب الطلب، والمصنوعة بحرفية لا متناهية، تجعل من كلٍّ منها قطعة فنّية لا تُضاهى.

وقال زيشان حنيف، الرئيس التنفيذي لـ «مجوهرات حنيف»، في تعليقه على افتتاح المتجر الجديد: «بعد كسبها ثقة ورضا ووفاء عملائها من جميع أنحاء العالم، تواصل «مجوهرات حنيف»، إطلاق المزيد من القطع الرائعة التي يبتكرها وينفّذها الخبراء المهرة في عالم المجوهرات والذهب والألماس، وهو ما سيكتشفه زوّار متجرنا الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تربطنا بها علاقة وطيدة، من خلال عملائنا فيها عبر السنوات الماضية، كما نتشارك القيم ذاتها، ونتطلّع إلى توسيع حضورنا فيها وفي المنطقة».

منذ إطلاقها أوّل متجر لها في عام 1978، كسبت «مجوهرات حنيف» ثقة عملائها، وعزّزت حضورها، من خلال الإتقان والحرفية، وابتكار مجوهرات مذهلة وفية للتقاليد، مع لمسات من الحداثة، علماً أنّ كلّ قطعة يتمّ تنفيذها يدوياً، لتنشر جمالاً فريداً لا مثيل له، وهو ما سيكتشفه زوّار أول متجر لـ «مجوهرات حنيف» في دبي، والذي يعرض أحدث تشكيلاتها من الذهب والألماس والمجوهرات الذهبية الاستثنائية. يتميّز هذا المتجر بتصميمه الرائع، الذي يعكس برونقه، التزام هذه العلامة التجارية بمفاهيم الرقيّ والفخامة، وإرثها الفريد.

ترتكز «مجوهرات حنيف» على تراث تكرّس مع أجيال من الخبراء في صياغة المجوهرات الراقية، وهي تمتلك حماسة لا تهدأ لتقديم المزيد من القطع البديعة، التي تواكب التوجهات المعاصرة في هذا المجال. واستناداً إلى إرث من التميز المتواصل عبر ثلاثة أجيال، توفّر «مجوهرات حنيف» اليوم، خدماتها لعملائها في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً بعد حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيداً لمرحلة جديدة من النجاحات، كما تقدّم لعملائها إبداعات من القطع الذهبية والألماسية والمجوهرات المصمّمة بناءً على طلبهم.

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