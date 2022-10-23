10 آلاف منتج بمعرض «التخييم والمغامرات» في إكسبو الذيد 26 أكتوبر

المصدر: الشارقة – البيان

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اكتملت الاستعدادات لإطلاق النسخة الـ 4 من معرض التخييم والمغامرات 2022، التي ينتظرها عشاق هذه الهواية سنوياً، في مركز إكسبو الذيد، في الـ 26 من أكتوبر الجاري، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة.

وكشفت اللجنة التنظيمية، أن النسخة الرابعة من معرض التخييم والمغامرات 2022، تُخبئ هذا العام مفاجآت كبيرة لعشاق المغامرات البرية والبحرية، من خلال 200 علامة تجارية محلية وعالمية، وأكثر من 10 آلاف منتج، يقدمها نحو 45 عارضاً، تتنوع بين أحدث تجهيزات التخييم ومعدات ومنتجات الرحلات والرياضات الخارجية والصيد، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار، للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية، والتفاعل مع هواة الصيد والرياضات الصحراوية، كما سيشهد المعرض تنوعاً في الشركات العارضة، من ضمنها شركات أجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات، من دراجات نارية ورباعية الدفع.

نسخة مميزة

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإطلاق نسخة مميزة من معرض التخييم والمغامرات، تواصل ما تحقق من نجاحات كبيرة لهذا الحدث، الذي يستقطب سنوياً أكثر من 5 آلاف زائر من داخل وخارج الدولة، واستطاع أن يثبت مكانته على قائمة فعاليات المغامرات على مستوى منطقة الخليج العربي، التي تشتهر بعشقها لهذه الهواية، لافتاً إلى أن معرض التخييم والمغامرات، نجح على مدار دوراته الـ 3 السابقة، أن يكون سبباً لدخول الكثير من الشباب الإماراتيين ورواد الأعمال في مجال صناعة مستلزمات الرحلات والتخييم، إلى جانب ربطهم بالموروث الإماراتي، الذي يجسده هذا الحدث، بالعديد من الفعاليات الشعبية والتراثية، فضلاً عن التعريف بأبرز المناطق البرية والبحرية في الشارقة، موضحاً أن المعرض سيضم في نسخته الرابعة، أحدث المنتجات المتنوعة من لوازم الرحلات البرية والبحرية، والمستخدمة في التخييم والصيد.

فرصة

ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع، داخلياً وخارجياً، ويفتتح أبوابه للزوار مجاناً يومياً، من الساعة الثانية ظهراً حتى العاشرة مساء، عدا يوم الجمعة، من الساعة الثالثة عصراً حتى الـ 11 ليلاً، مع توفر مساحات واسعة لركن المركبات مجاناً للزوار.

ويشكل المعرض، الذي يقام في الفترة بين 26 و30 أكتوبر الجاري، مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم، فرصة مثالية لهواة البر والتخييم، لاقتناء أحدث معدات ولوازم البر، وتلبية كافة احتياجاتهم منها، كما يتيح الفرصة للزوار، للتعرف إلى آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية، والاستمتاع بالعروض الحية والمسابقات المثيرة، والمفاجآت الموجهة للشباب والعائلات، والتي تجمع بين المتعة والإثارة.

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