22 % نمواً في دخل مجموعة «سليمان الحبيب» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (ويشار إليها بـ «المجموعة») عن نتائجها المالية للتسعة أشهر من عام 2022، والتي تُعد أكبر مزود للخدمات الطبية الخاصة في المملكة العربية السعودية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14.67 % في التسعة أشهر من عام 2022 لتصل إلى 6.057 مليارات ريال سعودي وبزيادة قدرها 774.72 مليون ريال مقارنة بـ 5.282 مليارات ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في كل القطاعات التشغيلية للمجموعة.

وارتفع صافي الدخل خلال التسعة أشهر من عام 2022م بنسبة قدرها 21.77 %، ليبلغ 1.21 مليار ريال سعودي، حيث ارتفع صافي الدخل مدفوعاً بنمو الإيرادات، نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين ونسب الإشغال في أقسام التنويم.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «إن التزامنا بالركائز الاستراتيجية للمجموعة قادنا إلى الاستمرار في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية بارزة، حيث حققنا نمواً في كل من الإيرادات والأرباح في جميع القطاعات التشغيلية للمجموعة، إذ شهد قطاع المستشفيات نمواً نتيجة لزيادة أعداد المراجعين وزيادة نسب الإشغال لأقسام التنويم، مما انعكس إيجاباً بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تواصل المجموعة دورها في طرح الابتكارات وتطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية والتميز الطبي لتوفير تجربة أفضل للمراجعين».

وأضاف: «خلال الربع الثالث، أطلقت المجموعة برنامج القادة الجدد للخريجين في تخصصات الإدارة الصحية والهندسة الصناعية والذي يُعد الأكبر من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة ويستهدف حديثي التخرج، حيث يمكنهم الحصول على تدريب تحت إشراف خبراء ورواد متخصصين في إدارة المستشفيات.

وأطلقت المجموعة في الربع الثالث خدمة مراقبة المراجعين عن بُعد واستخدام الإنذار الذكي عبر أحدث التقنيات («RACE») في مستشفى الخبر كأول منشأة طبية خاصة في المنطقة الشرقية، وتوظف هذه التقنية لرصد حالة المراجعين بعد خضوعهم للعمليات الجراحية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة وذلك تحقيقاً لأعلى معايير السلامة وجودة الرعاية الطبية».

واختتم الدكتور سليمان الحبيب: «إن طموحنا لتحقيق التميز والنمو في الرعاية الصحية، وسعينا الدائم بأن نكون مقدم الخدمات الطبية الأكثر موثوقية في التميز الطبي وتقديم تجربة فريدة للمراجعين، والتزامنا بتطوير وتشغيل أحدث المرافق الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة لخلق قيمة مضافة للمراجعين وأصحاب المصلحة الآخرين، وبحسب استراتيجية المجموعة التوسعية».

أحداث الربع الثالث

• أطلقت المجموعة برنامج القادة الجدد للخريجين في تخصصات الإدارة الصحية والهندسة الصناعية والذي يُعد الأكبر من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة.

• مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر يطلق خدمة مراقبة المراجعين عن بُعد واستخدام الإنذار الذكي عبر أحدث التقنيات («RACE») لتحقيق أعلى معايير الإنقاذ والسلامة وجودة الرعاية الطبية المقدمة.

• مجلة الدكتور سليمان الحبيب يتم اختيارها من «منظمة الصحة العالمية» كأحد مدخلات الفهرس الطبي لإقليم شرق المتوسط.

ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية هي شركة رعاية صحية متكاملة خاصة تملك سجلاً حافلاً من النجاحات في تطوير وتشغيل مرافق الرعاية الصحية والصيدليات والخدمات المرتبطة بها أكثر من 25 عاماً تشمل محفظة المجموعة سبعة مستشفيات (أكثر من 22 منشأة صحية) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتضم 18 صيدلية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية من الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حلول وتقنيات وأنظمة الرعاية الصحية. تقدم الشركة رعاية صحية شاملة تتمحور حول المراجع، مدعمة بأعلى مستويات الاستثمار في رأس المال البشري والبحث العلمي والتعليم والتدريب الطبي. تحقق مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية باستمرار معدلات رضا رائدة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر خدمات الرعاية الصحية التخصصية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز