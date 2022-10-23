«الخليج العربي للاستثمار» تحصد درع المؤسسة العقارية الأكثر انتشاراً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن منتدى المستقبل للاستثمارات العربية «FF2020AI» منح رجل الأعمال الإماراتي ومؤسس مجموعة الخليج للعربي للاستثمار بأبوظبي / خليفه سيف المحيربي لقب رجل العقارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني 2022، على التوالي، وذلك تقديراً لإنجازاته ومنهجيته وخبرته الإدارية والاستثمارية.

فيما حصدت مجموعة الخليج العربي للاستثمار درع المؤسسة العقارية الأكثر انتشاراً وريادة إقليمياً ودولياً وفقاً لمؤشر الاستثمارات الإقليمية الصادر عن المنتدى، ومجموعة مجلة استثمارات الإماراتية، والذي يؤسس على حراك المؤسسات الاستثمارية العربية في تعزيز التكامل والتحالفات الإقليمية.

مؤشرات ريادية

ويعد خليفة سيف المحيربي من الشخصيات العربية القيادية الشابة في قطاع عقارات الإمارات والعربي والدولي، حيث استطاع تحقيق وقيادة مؤشرات النمو لمجموعته بالأخص في القطاع العقاري، عبر تعزيز رؤية متطورة واستراتيجية بعيدة النظر لأعمال المجموعة، ترتبط بالمرونة في استيعاب الأزمات وفهم متغيرات الأسواق تحت وطأة التذبذب في الاقتصاد العالمي وتبني منهجيات من التوسع في إبرام الشراكات وحيازة أصول عقارية متعددة في الإمارات وفي دول العالم. حيث ناهزت قيمة الصفقات العقارية التي أبرمتها مجموعة الخليج العربي للاستثمار حتى الآن أكثر من 10 مليارات درهم إماراتي داخل وخارج الدولة، متسلحاً برؤية إيجابية لقوة الاقتصاد الإماراتي في ضوء البيئة الاستثمارية المزدهرة التي أرسلت ركائزها الصلبة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وتمكن رجل الأعمال خليفة المحيربي من إنجاز عدد من عمليات الاستحواذ على حصص في شركات استثمارية في عدد من القطاعات التكنولوجية والرقمية والمصرفية والطبية في عدد من الدول العربية والأجنبية، وذلك ضمن استراتيجيته في التوسع وتنويع الاستثمارات، بما يضيف مزيداً من الإنجازات التي تمكن من تحقيقها أخيراً.

كما يعد المحيربي وتقديراً لجهوده عضواً في مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج وناشطاً ومؤثراً في العديد من الفعاليات والمؤتمرات العقارية العربية والعالمية.

ريادية إماراتية

بدوره أكد محمد شمس الدين رئيس ومؤسس منتدى المستقبل للاستثمارات العربية ومجموعة مجلة استثمارات الإماراتية أن دولة الإمارات الأكثر ثراءً بقادة الأعمال ورؤساء المؤسسات الاستثمارية باتت منصة للكثير من قصص النجاح لاسيما في القطاع العقاري، حيث باتت الدولة من دول العالم الريادية في نمو وازدهار القطاع العقاري، كما أن تصدر رجل الأعمال خليفة المحيربي لمؤشر ريادي في القطاع العقاري وفقاً لتصنيف منتدى المستقبل يعزز من الثقة في المراهنة على منجزات قادة الأعمال الإماراتيين وقياداتها بروح مفعمة بالشباب والحماس للمبادرات التوسعية في مختلف القطاعات.

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