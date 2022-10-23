«بروڤن ريالتي» ترتقي بالتدريب بتقنيات الواقع الافتراضي المعزز

المصدر: دبي ـ البيان

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وقّعت كل من بروڤن ريالتي، الشركة المتخصصة في مجال الواقع الافتراضي والمعزّز، ومركز محاكاة الرعاية الصحية في جامعة الخليج الطبية، مذكّرة تفاهم بهدف الارتقاء بالتعليم الطبي من خلال استخدام حلول الواقع الافتراضي.

وبفضل تعاون والتزام كلا الطرفين تجاه مستقبل التعليم الطبي، تتضح معالم الطريق نحو مستويات جديدة من الابتكار في المجال، إذ تقدم منصة الواقع الافتراضي لمحاكاة التعليم الطبي Simbios للطلاب بيئة تعليمية افتراضية تمكّنهم من الاطلاع على السيناريوهات الطبية واختبار مهاراتهم في علم الأمراض والتشخيص كما لو كانوا في بيئة عمل واقعية. وتحاكي الأجهزة والأدوات التي يستخدمونها في تلك المنصة كافة الأجهزة المستخدمة في عملهم الفعلي دون أية قيود.

وقال زيد المشاري، الرئيس التنفيذي لشركة بروڤن ريالتي: «يتطلب إعداد برنامج تدريبي للعاملين في مجال الرعاية الصحية الكثير من التخطيط والتفاصيل الدقيقة في عملية تستغرق وقتاً طويلاً، إذ يحتاج كل فرد من العاملين في المجال الطبي إلى برنامج صمم خصيصاً ليناسبه – ولا يوجد حلّ موحد يناسب الجميع. ويشرّفنا توقيع مذكرة التفاهم هذه لتكون استهلالاً لشراكتنا مع جامعة الخليج الطبية، والتي ستساعدنا في تطوير التعليم الطبي والارتقاء به نحو الأفضل من خلال بيئة افتراضية ديناميكية لتدريب أطباء المستقبل وتمكينهم من التعرف إلى مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من السيناريوهات السريرية».

وإلى جانب منصة Simbios للتدريب من خلال تقنيات الواقع الافتراضي، تقدم بروڤن ريالتي بيئة تحاكي الواقع تسمح بالتدريب العملي والتعلّم التجريبي بشكل يحدث نقلة نوعية في التعليم الطبي. كما أنها تتيح للمعلمين تصميم برامج التدريب ذات الطابع الفردي لتلبية احتياجات وأهداف طلاب الطب وتحقق تطلعاتهم.

ومن جانبه قال الأستاذ حسام حمدي، رئيس جامعة الخليج الطبية: «من شأن الشراكات بين مزودي الخدمات التقنية مثل بروڤن ريالتي والمراكز التعليمية الرائدة مثل مركز المحاكاة الطبية المتقدمة للرعاية الصحية في جامعة الخليج الطبية، أن تساعد في نقل التعليم الطبي إلى مستويات أعلى وأفضل. فلدينا عقود من الخبرة والمعرفة في المجال الطبي بينما تدعمنا الشركات التقنية المختصة مثل بروڤن ريالتي بالمهارات والمعرفة التقنية التي تعزّز تلك الشراكة لتحقيق النتائج المرجوة منها».

من الجدير أن هدف التعليم في بيئات الرعاية الصحية المعاصرة يتمثل في إرساء وترسيخ المعرفة والمهارات الدقيقة في الممارسات السريرية، إلا أن نقص الممارسة السريرية الفعلية يصعب على الطلاب التكيّف مع العمل على أرض الواقع عند بدء ممارستهم للمهنة. وهنا يأتي دور المحاكاة التي ثبتت فعاليتها كاستراتيجية للتعليم والتعلّم وتعزيز الكفاءة إلى الحد الأقصى، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى الدور الواعد لتقنيات الواقع الافتراضي في الرعاية الصحية وسدّ الفجوة بين النظرية والممارسة العملية، إلى جانب تحسين مستوى السلامة ورفع المعايير التعليمية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ حسام حمدي، رئيس جامعة الخليج الطبية وزيد المشاري، الرئيس التنفيذي لشركة بروڤن ريالتي، وذلك بحضور الدكتور عبد الغفار الحاوي مدير مركز المحاكاة المتقدمة للرعاية الصحية والأستاذ ماندا فنكاترامانا، نائب رئيس الجامعة، والسيدة سانديا آرون، مديرة التدريب بالمحاكاة في الجامعة.

يشار إلى أن بروڤن ريالتي هي إحدى شركات بروڤن سولوشن المختصة بالتقنية والتي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية.

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