علاقات الإمارات ومصر الاقتصادية تحمل آفاقاً واعدة في مختلف المجالات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الدكتور شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة المالكة للمستشفى الأمريكي دبي، إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تاريخية ولها جذور عميقة وممتدة أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات إيماناً منه بمكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة.

وأضاف بشارة في تصريحات بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين علاقات استراتيجية مرشحة دائماً للنمو، وتحمل آفاقاً واعدة في مختلف المجالات، حيث تري دولة الإمارات في مصر السوق الأكبر في الشرق الأوسط، وأرضاً خصبة لإقامة مشروعات استثمارية نوعية في مختلف القطاعات، فيما أصبحت دولة الإمارات الوجهة البكر للعمالة المصرية، والوطن الثاني والأقرب لقلوب المصريين.

وأكد بشارة أن دولة الإمارات تعد مساهم رئيسي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر خلال السنوات الماضية، فضلا عن استثماراتها ومشاريعها المتنوعة والمختلفة تعد محفز دائم للاقتصاد المصري وتسهم في إيجاد وظائف جديدة وتشغيل قدر أكبر من العمالة، مشيراً إلى انه حسب الإحصائيات الرسمية فأن الاستثمارات الإماراتية في مصر تقدر حالياً بنحو 20 مليار دولار ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 75% لتصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكر بشارة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 5.2% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية، حيث تعمل و أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل قطاعات مختلفة، كذلك تستثمر الشركات المصرية في مختلف القطاعات في الأسواق الإماراتية، ومن ضمن أبرز مشاريعها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.

وذكر شريف بشارة، أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1971، وسارعت إلى الاعتراف بها، وقامت بتبادل العلاقات على مستوى السفارات، هذا إلى جانب العديد من المحطات البارزة العديدة في العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، كما قدمت مصر دعماً كبيراً لدولة لإمارات في هذه المرحلة المبكرة من العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً مع بعثات المدرسين والمهندسين والأطباء التي استقبلتها الإمارات، فضلاً عن فتح مصر ذراعيها لاستقبال الطلاب الإماراتيين بحفاوة وترحاب.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، إلى أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بمرور 5 عقود على تأسيس العلاقات الرسمية بين البلدين، تؤكد على حجم العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، طول الخمسين عاماً الماضية، حيث ستتضمن الاحتفالات حضور 1800 شخصية من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والمثقفين والمبدعين والإعلاميين من الجانبين.

ولفت شريف بشارة إلى أنه على الصعيد الاقتصادي فشهد العام الجاري 2022 الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الإمارات ومصر بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.

وتوقع بشارة مزيداً من النمو والازدهار في العلاقات الإماراتية المصرية، بفضل الخصوصية والاحترام المتبادل تحت مظلة أواصر الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين قيادة وشعباً، بما ينعكس على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، والتجارية، والاجتماعية.

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