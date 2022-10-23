«تشانج فوود» الأمريكية تؤسس مصنعاً في كيزاد لمنتجات الألبان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الاقتصاد أن «تشانج فوود» Change Foods Inc شركة التكنولوجيا الغذائية التي تتخذ من وادي السيليكون بالولايات المتحدة مقراً رئيسياً لها، ستفتتح مقراً إقليمياً لها في دولة الإمارات، مستفيدة من التسهيلات التي تقدمها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الهادفة لتحفيز دخول الأسواق والمصممة لجذب الجيل القادم من الشركات التكنولوجية إلى دولة الإمارات.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يعد انضمام شركة Change Foods إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة محطة مهمة بالنسبة لدولة الإمارات. فوجود الشركة في السوق المحلي سيساعد على تطوير منظومة التكنولوجيا الغذائية والزراعية في الدولة، ويساهم أيضاً في تحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سد الطلب المتزايد على منتجات الألبان محلياً، مع إمكانية واضحة للانتقال من مستورد إلى مصدّر لمنتجات الألبان».

وأضاف: «تأتي أهمية نجاح مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في استقطاب شركة Change Foods لإطلاق عملياتها في دولة الإمارات، كونها تستخدم تكنولوجيا غذائية مبتكرة تعد الأحدث في العالم، وهو ما يسهم في سد احتياجات السوق المحلي من المواد الغذائية، نظراً لكون الدولة تستورد ما يقارب 90 % من متطلباتها الغذائية، كما أن طبيعة الدولة صحراوية ولديها 5.5 % فقط من الأراضي المستخدمة للزراعة، كما تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية الإمارات الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تسعى إلى تمكين الإنتاج الغذائي المستدام من خلال استخدام التقنيات الحديثة، فضلاً عن الأجندة الاقتصادية الوطنية الجديدة التي تهدف لبناء قدرات صناعية جديدة قائمة على التصنيع المتقدم».

وأشار معاليه إلى أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تواصل جذب الشركات الرائدة تكنولوجياً في العالم والتي تطبق نماذج أعمال مبتكرة وتساهم في بناء صناعات الغد.

وستدشن الشركة عملياتها في الدولة تحت مظلة المبادرة انطلاقاً من مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، حيث وقعت الشركة اتفاقية لإنشاء مصنع بسعة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون لتر لمنتجات الألبان المبتكرة الخالية من المواد الحيوانية، والتي ستساهم بشكل كبير في دعم المنظومة التكنولوجية المتقدمة في دولة الإمارات وخطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وتعتبر شركة Change Foods رائدة في عملية التخمير الدقيقة لإنتاج بروتين الكازين في الحليب بلا مواشي، وهو مكون رئيسي في صناعة الأجبان. ويعتبر منتجها مطابقاً بيولوجياً لنسخة الألبان التقليدية، لكن تأثيره البيئي محدود نظراً لأنه خالٍ تماماً من المواد الحيوانية. وتشير التقديرات الحالية إلى أنه عند تشغيل المنشأة بكامل طاقتها، ستستخدم كمية أقل من المياه بعشر مرات، وطاقة أقل بخمس مرات ومساحة أقل بمئة مرة من مزارع الألبان التقليدية، مع حجم إنتاج قادر على استبدال ما تنتجه 10 آلاف بقرة.

ومن جهته، قال ديفيد بوكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Change Foods: «يشرفنا أن ننضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات وأن نعرب عن امتناننا لهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة كيزاد التي وفرت البنية التحتية والاستثمارية اللازمة لتأسيس منشأة Change Foods».

وأضاف: «تمتاز مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأنها تعطي الأولوية لتطوير تقنيات الغذاء المستدامة الجديدة كالتي نوفرها والتي تقدم فوائد تنموية بيئية واقتصادية كبيرة. وقد كان التوافق الاستراتيجي وراء رؤية شركتنا للمساعدة على التحول إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة من خلال توسيع نطاق تكنولوجيا إنتاج الغذاء واضحاً منذ البداية».

يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أطلقت مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شهر يوليو 2022، وتهدف المبادرة إلى جذب الشركات المتطورة رقمياً لدخول السوق الإماراتية من خلال تزويد الشركات من مختلف أنحاء العالم بالأساسيات اللازمة لدخول السوق والتوسع من داخل دولة الإمارات، بما في ذلك تسهيل عمليات التأسيس لتسريع إصدار التراخيص، وتقديم التأشيرات الجماعية، وتوفير الخدمات المصرفية، وإتاحة حوافز الإيجار التجاري والسكني.

وقد تم تصميم المبادرة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز نمو قطاعات الاقتصاد الوطني القائمة على الابتكار والمعرفة، ومنذ إطلاق المبادرة أعلنت شركات عالمية عدة عن انضمامها ومن أبرزها شركة التكنولوجيا البريطانية Gödel، وشركة KRUSH Brands المتخصصة في تكنولوجيا الأغذية، وGecko Robotics.

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