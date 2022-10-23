ديكوبيلد يفتح آفاق التعاون بين مؤسسات بناء وتجهيز المساكن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم اليوم فعاليات الدورة السادسة من معرض الديكور والتصميم ومواد البناء - ديكوبيلد 2022، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مركز دبي التجاري العالمي، والتي شهدت العديد من العروض والخصومات على أحدث الخدمات المبتكرة وأحدث المنتجات فيما يخص كل جوانب صناعة البناء والديكور عالمية المستوى، قدمتها نخبة من أهم الشركات في قطاع بناء وتجهيز المساكن الحديثة والعصرية.

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن المعرض شهد إبرام عدد كبير من الصفقات والعقود والأعمال التجارية، واستطاع أن يحوز على رضا العارضين والزوار من خلال احتضانه على مساحة أكثر من 5 آلاف متر مربع، لكبرى الشركات المتخصصة في مجال مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري والبنوك ومؤسسات التمويل العقاري، ونخبة من أهم شركات الأثاث والمصاعد والإضاءة وخدمات البيوت الذكية، التي حرصت على تقديم أحدث المنتجات العالمية والمحلية في هذه القطاعات المهمة، إلى جانب مشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية بالإسكان.

كما أكد عدد كبير من العارضين المشاركين في المعرض على أن المعرض يعد فرصة لاستعراض كل ما هو حديث وعصري في مجال التصميم والمفروشات، مشيدين بالتطور الكبير الذي يشهده المعرض عاماً تلو الآخر سواء من حيث عدد المشاركات أم التنوع في الخدمات المقدمة أم من حيث التنظيم مما يجذب المزيد من الزوار، ويساعد في تعزيز حركة المبيعات في المعرض، ويفتح أمام المشاركين فرصاً جديدة للتعاون وعقد صفقات مع شركات أخرى، واستقطاب المزيد من العملاء الباحثين عن أفضل الخيارات لمساكنهم أو لأصحاب المشاريع السكنية، نظراً لمكانته المتميزة، وقدرته على استقطاب آلاف الزوار.

حيث استطاع ديكوبيلد إيجاد قاعدة عملاء دائمين ينتظرونه كل عام للتعرف على كل جديد والحصول على خصومات حصرية يقدمها للزوار، إلى جانب بناء علاقات جديدة سواء مع عملاء جدد أم شركات من القطاع نفسه.

كما نالت الفعاليات المصاحبة للمعرض إقبالاً كبيراً وملفتاً من الزوار هذا العام منها؛ تنظيم مسابقة يومية من خلال منصات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم مجموعة من الدورات وورش العمل المتنوعة بالتعاون مع الرعاة والشركاء للمعرض منها وزارة الطاقة والبنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والاستشاريين، والتي تناولت العديد من الموضوعات المرتبطة بقطاع البناء والسكن والتي تهم الزائرين، في إطار اهتمام المؤسسة بالجانب التثقيفي والتوعية للمواطنين وزوار المعرض، ومساعدتهم في الحصول على الإرشادات والنصائح التي تسهل عليهم اتخاذ القرارات السليمة لبناء المسكن الملائم واستخدام أفضل المواد وإيجاد أفضل الحلول السكنية وأجودها وبتكاليف مقبولة.

وتوجهت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالشكر والتقدير إلى شركائها الاستراتيجيين، وكل الجهات الحكومية والخاصة على رعايتها للحدث، وإلى جميع العارضين ووسائل الإعلام الذي كان لهم دور بارز في نجاح فعاليات معرض الديكور والتصميم ومواد البناء - «ديكوبيلد 2022».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز