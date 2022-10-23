دبي حولت الخيال العلمي إلى واقع

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت شبكة «يورونيوز» الإخبارية، أن دبي نجحت في تحويل الخيال العلمي إلى واقع ملموس، من خلال التجارب التقنية المذهلة التي عرضتها في أحدث دوراتها من معرضها العالمي السنوي «جيتكس غلوبال»، الذي انتهت فعالياته مؤخراً، وكان بمثابة شهادة عالمية لما وصلت إليه الإمارات، وعلى قدرة دبي على الفعل.

ونشرت الشبكة التي يقع مقرها في فرنسا تقريراً عن آخر دورات «جيتكس»، بعنوان «دبي الخيال العلمي.. «جيتكس» يعرض سيارات طائرات، كلاب روبوتية، وسيارات أُجرة من دون قائد».

وقالت الشبكة أن «جيتكس» استطاع تحقيق نمو تدريجي عبر السنوات الماضية، وتحول من معرض متخصص يستقطب اهتمام المتخصصين في التقنية فقط، إلى المعرض الأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث استضاف في أحدث دوراته 5000 شركة تنتمي إلى 90 دولة.

وفي تصريحات لمعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، للشبكة، قال إن «جيتكس» هو المكان الوحيد في العالم، الذي يمكنك أن تذهب إليه لترى الشركات وهي تتوافد من كافة أنحاء العالم، لتعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها.

لقد بات «جيتكس» اليوم، أكبر معرض للتقنية على مستوى العالم. إنه بمثابة شهادة حقيقة، تؤكد ما وصلت إليه الإمارات، وتؤكد أن دبي قادرة على الفعل، عندما تتصدى لقطاعٍ ما وتركز عليه».

وأضاف معاليه: «إننا نركز كثيراً على التقنية، ونرى أن الشركات من كافة أنحاء العالم تؤمن بهذا، وتأتي لنا كي تعرض ابتكاراتها هنا لاكتشاف أسواق جديدة في المقام الأول، ولكن في الوقت نفسه، كي تحاول الانتشار في السوق الإماراتية أيضاً».

واستعرض التقرير بعد ذلك، بعضاً من التقنيات الجديدة التي جرى كشف النقاب عنها خلال «جيتكس».

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