مجلس الأعمال الإماراتي المجري 15 نوفمبر

المصدر: (دبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش اتحاد غرف الإمارات تحضيرات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي المجري المزمع عقده في بودابست خلال الزيارة المرتقبة للبعثة التجارية الخاصة باتحاد الغرف برئاسة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة أبوظبي من 15 إلى 16 نوفمبر. وتم الاتفاق على ذلك خلال لقاء حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، مع بشار نجاري رئيس الجانب المجري لمجلس الأعمال الإماراتي المجري والوفد المرافق الذي يزور الدولة حالياً.

وأوضح بن سالم، أن المجلس جاء ثمرة لجهود وعمل مشترك وبرغبة إماراتية مجرية في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية وانعقاد المجلس سيؤدي إلى تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز