تطبيق بمساعدة الأفراد على تحقيق الرفاه المالي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كرانش آب ليميتيد، شركة التكنولوجيا المالية الناشئة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أمس عن إطلاق تطبيق «كرانش: بيرسونال فايننس»، المخصص للأجهزة المحمولة والمُصمم لإدارة الشؤون المالية الشخصية وتمكين الأفراد من إدارة أموالهم وتنمية صافي ثرواتهم وتحقيق الرفاه المالي بكل سهولة من خلال منصة آمنة موحدة.

وتقوم المنصة الحديثة بمُزامنة جميع الحسابات المالية للمستخدمين، بما فيها الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والقروض، بكل سلاسة وفي مكان واحد، بحيث تُوفر فرصة الاطلاع على جميع الإيرادات والنفقات بشكل آنٍ، كما تتيح للمستخدمين اختيار تتبع الحسابات، مثل الحساب النقدي، وإدخال بيانات المعاملات بشكل يدوي.

وتعتمد المنصة على حلول الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة المتقدمة لتصنيف المعاملات والمدخرات والنفقات، بما يُتيح للمستخدمين متابعة الميزانيات والاطلاع على الإنفاق الشهري وتتبع النفقات وتحديد أهداف مالية شخصية وغيرها الكثير من المزايا.

وقال حسام أبو الحسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كرانش آب ليميتيد: «يُعد التطبيق أداة مبتكرة لتمكين الأفراد وتزويدهم بالوسائل التي تُساعدهم في اتخاذ القرارات الذكية بشأن رفاههم المالي. ويهدف الحلُّ الرائد إلى تبديد المخاوف التي ترتبط تقليدياً بمسألة التعامل مع الشؤون المالية من خلال إزالة بعض الأعباء عن كاهل المستخدمين وتزويدهم بالأدوات الضرورية للتركيز على تنمية ثرواتهم من خلال العديد من خيارات الاستثمار والادخار. ونعتقد بضرورة تحويل إدارة الشؤون المالية إلى مهمة بسيطة يُمكن إنجازها في أي مكان وزمان وبمجرد إجراء بعض النقرات على الشاشة. وينصب تركيزنا على توفير تجارب مالية بسيطة ومريحة للعملاء وتعزيز إمكانية الوصول إليها».

وتستهل كرانش خطتها للنمو العالمي بالتركيز على الإمارات، علماً أنّها بدأت بالتعامل بالفعل مع 15 مصرفاً محلياً وعالمياً مع خطط للتوسع نحو دولٍ أخرى في المنطقة قريباً، ويتيح التطبيق الجديد إمكانية التعامل بعدّة عملات وتخصيص الإشعارات، فضلاً عن تزويد المستخدمين بالأدوات الضرورية للتركيز على تنمية ثرواتهم من خلال العديد من خيارات الاستثمار والادخار، بالإضافة إلى تزويدهم بإمكانية تحليل بياناتهم من خلال خاصية التحليلات الذكية في لوحة التحكم القابلة للتخصيص بالكامل بحيث يتسنى لهم جمع كُل ما يحتاجونه في مكان واحد.

وتهدف كرانش إلى إعادة صياغة سُبل تعامل الأفراد مع أموالهم من أجل تعزيز الأمن المالي وتثقيفهم بشأن أهمية الإدارة الحسنة للشؤون المالية الشخصية، بما يتماشى مع أجندة الإمارات الرامية إلى منح الأولوية للتوعية المالية بالانسجام مع خطط دائرة تنمية المجتمع.

وأضاف حسام أبو الحسن: «تُعد دولة الإمارات مركزاً رائداً للتحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية في المنطقة، بما ينسجم مع رؤية الحكومة المحلية لدعم الابتكار. ويتماهى تطبيق كرانش مع أسلوب الحياة العصرية لسكان الدولة من خلال إعادة رسم ملامح سُبل استخدام أموالهم لتحقيق مستويات أعلى من الأمن المالي».

إعداد الميزانيات

ويقدم التطبيق مجموعة من الأدوات القابلة للتخصيص لإعداد الميزانيات والرؤى والتحليلات، بحيث يتسنى للمستخدمين وضع أهداف محددة وتصنيفات مخصصة لتحسين وعيهم المالي وتغيير طريقة استخدام أموالهم. ويستطيع المستخدمون الوصول إلى جميع المعلومات التي يحتاجونها لتتبع الإنفاق والمدخرات، ما يمنحهم القدرة على انتقاء خيارات مدروسة وموثوقة، فضلاً عن الالتزام بالخطة المحددة لتحقيق أهداف الادخار الخاصة بهم واتخاذ قرارات مالية أفضل.

وإلى جانب ذلك، تستخدم منصة كرانش أفضل حلول الأمان المعتمدة على مستوى المصارف، مثل بروتوكول أمان طبقة النقل لتشفير البيانات وتسجيل الدخول باستخدام تكنولوجيا التعرُّف على الوجه من أجل الحفاظ على أمن البيانات وخصوصيتها وتشفيرها وسلامتها وحمايتها في جميع الأوقات.

ولا يستطيع التطبيق الوصول إلى بيانات تسجيل الدخول إلى الحسابات المصرفية للمستخدمين، أو حفظها أو تخزينها، علماً أنّ الشركة عقدت شراكة مع لين تكنولوجيز، المزود الرائد للخدمات الفنية والمُرخص في دولة الإمارات من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لضمان أمن وخصوصية المستخدمين بما ينسجم مع أفضل المعايير المالية العالمية المعتمدة على مستوى المصارف.

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