مجموعة الفطيم تطلق بطاقة ائتمان بلو خلال احتفالية في فستيفال باي

المصدر: دبي - البيان

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نظم دبي فستيفال سيتي مول، أحد المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الليلة الماضية احتفالاً مميزاً بمناسبة إطلاق بطاقة ائتمان «بلو» وبرنامج مكافآت بلو بحلة جديدة وتضمنت فعالية بلو فايبز في منطقة فستيفال باي مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المجانية وعروض الألعاب النارية المميزة وجوائز قيّمة.

واستضاف دبي فستيفال سيتي مول الفعالية الافتتاحية مع عروض الإسقاط الضوئي والليزر والموسيقى في إطار عرض تخيل المميز والحائز على أرقام قياسية عالمية، إضافة إلى عرض الألعاب النارية الذي تم تصميمه خصيصاً للفعالية.

الاسترداد النقدي

وتُعد بطاقة ائتمان بلو أحدث عروض برنامج مكافآت بلو من مجموعة الفطيم، الذي يقدّم باقة متنوعة من الجوائز والتجارب وعروض الاسترداد النقدي على مختلف المشتريات من علامات مجموعة الفطيم وشركائها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وجنوب شرق آسيا. ويمكن للعملاء تحميل تطبيق «بلو» والاستفادة من باقة حصرية ومتكاملة من المكافآت والعروض، مثل عروض الاسترداد النقدي وعروض اشترِ واحد واحصل على الثاني مجاناً الذي يشمل تجارب العشاء والفعاليات الترفيهية والإجازات وغيرها الكثير. وتتعاون المجموعة في التطبيق الجديد مع علاماتٍ تجارية عالمية متوزعة في دولة الإمارات ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن قطاعاتٍ متنوعة تشمل الموضة والرياضة والمفروشات المنزلية ومنتجات أسلوب الحياة، مثل ماركس وسبنسر وايكيا وايس وتيد بيكر وماج وواتسونز.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية ضمن موقع فايبز باي ذا باي، الفعالية الجديدة التي تقام على الواجهة البحرية في الهواء الطلق بين أكتوبر 2022 ومايو 2023. وتدعو مجموعة الفطيم ضيوفها من العائلات والأصدقاء لحضور العروض المجانية المميزة والتنزه في سوق الهواء الطلق، وتجربة أصناف المأكولات اللذيذة من أكشاك وعربات الطعام ومنافذ الأطعمة المحلية المنتشرة في أرجاء السوق، إضافة إلى زيارة أول حديقة للحيوانات الأليفة في دولة الإمارات.

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