مستويات نمو تاريخية للقطاع العقاري في دبي

المصدر: دبي ــ بشار باغ

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يواصل القطاع العقاري في دبي مسيرة أدائه القياسية، حيث بلغت التصرفات العقارية في دبي مستويات تاريخية تجاوزت 308 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأظهر تحليل أجراه «البيان» لبيانات الموقع الإلكتروني للدائرة أن التصرفات شملت 74207 صفقات مبيعات بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم.

بالإضافة إلى 20734 معاملة رهن عقاري بقيمة 88 ملياراً، بالإضافة إلى 3705 هبات بقيمة 19.5 ملياراً، وشملت صفقات المبيعات 53101 وحدة سكنية و7614 مبنى و13492 قطعة أرض، واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من المبيعات، حيث سجلت 41858 صفقة بيع لـ 25794 وحدة سكنية و2572 مبنى و13492 قطعة أرض بقيمة إجمالية تصل إلى 133.6 مليار درهم، فيما سجلت العقارات على الخريطة 32349 صفقة بيع بقيمة 66.75 ملياراً، تشمل 27307 وحدات سكنية و5042 مبنى، وتعكس هذه الأرقام حالة الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه دبي، وتجسد جاذبيتها العالمية بوصفها وجهة مفضلة للعمل والاستثمار والإقامة.

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