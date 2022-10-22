إقبال المستثمرين المحترفين على اكتتاب «بيانات»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «بيانات إيه اي بي إل سي»، وهي شركة عامة محدودة، وإحدى شركات «جي 42»، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، أمس، نجاح اكتتاب طرحها العام الأولي في السوق الأول لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تجاوز الاكتتاب المستهدف بـ 41 ضعفاً في شريحة المستثمرين المحترفين.

وأعلنت الشركة - في بيان صحفي صدر بعد نحو الساعة من فتح باب الاكتتابات - أنها جمعت ما يكفي من الاكتتابات لتغطية طرح المستثمرين المحترفين المقدر بنحو 534،285،715 سهماً. وشهد العرض إقبالًا كبيراً، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين في الشركة «سيلفر ليك والشركة العالمية القابضة».

وقال المهندس حسن الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة: «إنه لمن دواعي سروري أن أشهد على الإقبال الكبير والتزام مستثمرينا الاستراتيجيين في الشركة «سيلفرليك والشركة العالمية القابضة (IHC)»، بالإضافة إلى المستثمرين المحترفين الآخرين على الاكتتاب العام لشركة بيانات إيه اي بي إل سي، والذي يعد انعكاس قوي للثقة التي يتمتع بها المستثمرون في رؤيتنا ومسار نمونا القوي».

وتنتهي فترة الاكتتاب 25 الجاري بينما من المتوقع إدراج الأسهم والتداول في سوق أبوظبي المالي 31 أكتوبر 2022. يذكر أن بنك دبي الإسلامي هو مدير الاكتتاب، ويعمل «أبوظبي الأول» كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي والدولية للأوراق المالية الوسيط متلقي الاكتتاب العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز